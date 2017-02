Bruker 14 millioner for å få flere på sykkel

– Dette er god miljøpolitikk. Satsing på gang- og sykkelveier er viktig for at vi skal få ned biltrafikken, spesielt i byområdene. Jeg er glad for at Rogaland har prosjekter flere steder i fylket som prioriteres i denne tildelingen, sier Venstres stortingsrepresentant Iselin Nybø.

Iselin Nybø fra Venstre mener dette er god miljøpolitikk. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Etter budsjettforliket på Stortinget i høst mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre kom det på plass 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier rundt om i landet. Nå er fordelingen foretatt og Rogaland får 13,85 millioner til dette formålet.

– Gode gang- og sykkelstier vil ivareta sikkerheten for våre myke trafikanter på en god måte. Da er vi glad for at samarbeidspartiene på Stortinget vil satse sammen med oss, sier Anita Egeli, Frp sin gruppeleder på fylkestinget.

Anita Egeli fra Frp sier partiet hennes har jobbet for dette. Foto: Frp

Fått med deg denne?: Her kommer landets råeste sykkelvei

Haugesund får mest

Pengene blir fordelt til prosjekter blant annet i

Haugesund: 6,8 millioner kroner

Stavanger: 1,77 millioner kroner + 250.000 til skilting og oppmerking

Eigersund: 485.000 kroner til sykkelparkering

I tillegg får Rogaland fylkeskommune penger.

Les også: Færre sykler på Vestlandet

Alternativ til bilen

Aase Simonsen fra Høyre mener det er viktig at det blir bygget sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder.

Aase Simonsen fra Høyre mener det må penger til for å få sykkelen til å bli et alternativ til bilen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er slik at vi kan gjøre dette til et reelt alternativ til bilen, sier hun.

– Samarbeidspartiene satser for at det skal bidra til økt fremkommelighet for syklister og fotgjengere, legger Simonsen til, som også sitter i styret for Trygg Trafikk.

Per Kåre Foss fra KrF er glad Stortinget økte potten. Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg er veldig glad for at Stortinget økte denne potten og at Rogaland nå får sin del for å bygge ut viktige prosjekter, sier Per Kåre Foss, gruppeleder på fylkestinget for KrF.