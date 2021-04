– Det var forferdelig vondt. Kuene er nærmest som familie for oss. Det skjærer i hjertet mitt å se smertene den ble utsatt for, sier bonde Birger Hetland.

Påskeaften fikk han seg en trist opplevelse. En av kuene hans hadde sluttet å spise, og han bestemte seg derfor for å kontakte veterinær.

Beskjeden fra dyrlegen var dyster: Kua hadde spist en skarp metallbit. Etter undersøkelser ble det bestemt at det beste ville være å avlive dyret.

– Det var ingen tvil om det var gått for langt. Kua gikk gjennom et smertehelvete, sier veterinær Konrad Norheim.

Det var Øyposten som først omtalte saken.

Kua led store smerter før den døde. Foto: Privat

Som en skalpell

På ett lite døgn gikk dyret fra å produsere 36 liter melk i døgnet til å bøte med livet. Alt på grunn av at noen hadde kastet en brusboks på Hetlands jorde.

Med dagens høsteutstyr vil en slik aluminiumsboks bli kvernet i bitte små biter og havne i kufôret. Disse skarpe gjenstandene kalles «kvast».

– Disse bitene virker som skalpeller og skjærer opp de indre organene til kuene. Da oppstår betennelser og blødninger. Sjansene for å overleve er veldig små, sier Norheim.

Ferske tall fra Tines ku- og geitekontroll viser at det i fjor var 1233 registreringer av kvast eller fremmedlegemer hos melkekyr. Det er 17 flere tilfeller enn i 2019.

– Det er et problem og en stor utfordring, aller verst er det for bøndene som driver i nærheten av turstier og veier. Det er helt tragisk, både for dyr og bønder, sier leder for Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Marit Epletveit mener det handler om å skape gode holdninger blant folk for å få bukt med problemet. Hennes oppfordring er å vise folkeskikk og ikke forsøple naturen. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Går viralt

Etter den vonde opplevelsen, bestemte Hetland seg for å dele et stort hjertesukk på Facebook.

Han holder til på lille Sjernarøy i Rogaland, som har godt under tusen fastboende. Men Hetlands innlegg har likevel spredt seg til alle verdenshjørner.

Torsdag ettermiddag er det nærmere 7000 delinger av innlegget, og det har nådd land som USA, Tyskland, Thailand og Chile.

– Det er råkult at budskapet har nådd ut til så mange. Responsen har vært enorm. Folk reagerer med avsky, og har i hovedsak medfølelse med kuene. De forteller at dette er et globalt problem som vi må få gjort noe med, sier Hetland.

Budskapet hans er klart:

– Det må en holdningsendring til i samfunnet, for dette skyldes rett og slett slurv! Folk må tenke seg om før de kaster søppel i naturen. Det kan potensielt få fatale konsekvenser for dyrene, sier han.

Hetland og kona overtok gården på Sjernarøy i 2009. De har 48 kyr. Foto: Privat

Gjelder også plast

Norheim forteller at han hvert år må ut på «veldig mange» lignende oppdrag som på påskeaften.

For å fjerne fremmedlegemer hos kuer bruker veterinærene en magnet. Alt som ikke er magnetisk, blir derfor en utfordring å få fjernet.

– Det gjelder ikke bare aluminiumsbokser, men også plast. Dette blir kuttet opp i høstemaskinene og kan bli som skarpe knivblad. Det kan være dødelig for dyrene, sier Norheim, som også har en klar oppfordring til folk:

– Pant alt, og ikke kast søppel i naturen.