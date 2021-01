– Vi våknet av et brak. Det knaket noe voldsomt, sier Ruth Gravdal til NRK.

Natt til mandag fikk hun og ektemannen seg en opplevelse av det spesielle slaget. Ved to-tiden hørte de en uvanlig og kraftig lyd fra hyttetaket i Ullensvang i Vestland.

De tok frem lommelykt og gikk ut for å sjekke hva som var kilden til bråket. Synet som møtte dem, glemmer de aldri.

En hjort hadde nemlig forvillet seg opp på taket. Den sto majestetisk i høyden og kikket ned på dem i mørket.

– Det var veldig surrealistisk. Vi var mest målløse, men måtte jo le litt også, sier hun.

Saken ble først omtalt av Haugesunds Avis.

Ble bekymret

Gravdal forteller at det er en del hjort i området, og at dyrene har kommet tett på hytta tidligere. Blant annet for å forsyne seg av eføy og frukttrær.

– Vi har hatt de på nært hold før, men aldri på taket, sier Gravdal og ler.

Hun anslår at hjorten var på taket i rundt 40 minutter. Hvordan den har kommet seg opp dit, aner de ikke.

– Den virket veldig forvirret. Vi var mest bekymret for hjorten, at den skulle falle ned og skade seg. Heldigvis gikk det bra, den kom seg ned av seg selv, forteller Gravdal.

GODT HJORT: Solheim forteller at dyret som viste seg å være en god klatrer er en voksen kolle (hunnkjønn). Foto: Privat

Ekspert: – Lite naturlig

Johan Trygve Solheim er daglig leder ved Norsk Hjortesenter. Han har jobbet med hjort i godt over 30 år, og har en klar teori om hvorfor dyret tok turen opp på taket.

– Det er lite naturlig at hjorten har tatt seg opp dit uten at det er mulig å få gevinst i form av mat, sier han.

Han har hørt om hjort på taket før, hvor de klatrer opp for å forsyne seg fra torvtak, blomsterkasser eller lignende.

– Det er et sprettent dyr. Hjortebøndene har et krav om å ha gjerder med en høyde på minst 1,9 meter på flat mark. De er også flinke til å bruke terrenget til sin fordel, utdyper han.

Johan Trygve Solheim er daglig leder ved hjortesenteret på Svanøy. Han er mest imponert over dyrets tilpasningsdyktighet. Foto: Elias Engevik / NRK

Ruth Gravdal og mannen er fra Odda, men bor på Karmøy. Tirsdag tok de grep for å sikre seg om noe lignende skulle skje igjen.

– Jeg ringte for å ordne forsikring mot hjort gjennom taket. Forsikringsmannen trodde først at jeg tullet, men så sendte jeg bilde, humrer Gravdal.