Bompengeaksjonister vil sperre trafikken

– Dette er et folkeopprør, og nå ser folk realitetene. Nok er nok, sier Sigurd Sjursen, som starta Facebook-gruppa: «For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger».

I gruppa med 34.000 medlemmer er det stort engasjement. Onsdag sist uke demonstrerte opp mot 1000 mennesker mot bommene i Sandnes.

Denne uka venter aksjonistene enda større oppmøte – i Stavanger. Mellom 18 og 18.30 skal bompengemotstanderne kjøre i kolonne de tre kilometerne fra Bybrua, gjennom byen og til motorveien. Politiet har godkjent aksjonen.

Sigurd Sjursen (t.v.) har vekka kamplysten mot bompenger i Stavanger-området. Her sammen med Frps Leif Arne Moi Nilsen, som har søkt om og fått politiets godkjenning av onsdagens demonstrasjon. Foto: Mathias Oppedal / NRK

For privatbiler vil det koste 44 kroner å passere bommen i rushtida, som er hverdager klokka 07 til 09 og 15 til 17. Utenfor rushtida er prisen 22 kroner.

Flere av de 38 bomstasjonene settes opp på strekninger der det ikke er bommer i dag. Og mens dagens bomring kun utløser betaling hvis du krysser kommunegrenser, gjør Bypakke Nord-Jæren (se faktaboks) at framtidas bilister også må betale innenfor Sandnes, Sola og Stavanger.

Småbarnsmor vurderer å flytte

Foreldre som må krysse bomringen for å levere barn i barnehage eller på skole, føler seg særlig hardt ramma.

Alexandra Eva Lind vurderer å flytte fra Hana i Sandnes.

– En utgift på 30.000 kroner ekstra i året er hele feriebudsjettet vårt, sier småbarnsmora.

Alexandra Eva Lind bor i Sandnes, og sier den nye bomringen gjør at hun må betale 30.000 kroner i bompenger årlig. Nå vurderer hun om hun har råd til å fortsette å bo på Hana. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Og løpet er kanskje ikke helt kjørt. Engasjementet er nå så stort at Arbeiderpartiet i Rogaland vil ha omkamp. Ikke om sjølve bomringen, men rushtidsavgiften.

– Hvis vi kan få mer statlig tilskudd, er det mindre behov for rushtidsavgift. Vi må i alle fall finne ordninger for barnefamiliene, som bli veldig hardt ramma, sier fylkesleder og Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Forsker: – Aksepten øker

I slutten av måneden møter fylkespolitikerne staten til forhandlinger.

– Jeg vil ikke avvise at en kan se på justeringer på takster og rushtidsavgift, sier Arne Bergsvåg, leder i samferdselsutvalget (Sp).

Stanley Wirak (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bomringen rundt Oslo har stått siden 1990, og også her var motstanden svært stor i starten. Ifølge Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt viser flere holdningsundersøkelser at folk forandrer mening over tid.

– Aksepten har stort sett økt fram til i dag, ser han.

Han tror dette har sammenheng med at reisevanene har endra seg, og at flere klarer seg uten bil.

En av de 38 nye bomstasjonene i og rundt Stavanger. Flere av dem settes opp der det ikke er bommer i dag, og utløser betaling også innenfor kommunegrensene i Sandnes, Sola og Stavanger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er vel ingen av oss som er interessert i nye utgifter, men det er samtidig slik at dette kan være fornuftig sett fra et samfunnsperspektiv, sier han.

Sjursen i Facebook-gruppa har liten tro på forskerens «økte aksept».

– Vi kommer til å være like misfornøyde også etter 1. oktober. Oslo har et kollektivtilbud som gjør at folk kommer seg fra A til B uten bil. Det har vi ikke her, og jeg tviler på om vi noen gang vil få det, sier han.