Hver dag kjører alenemammaen i Sola de to små jentene sine i skole og barnehage. På ettermiddagen skal barna hentes og bringes på fritidsaktiviteter. Linda-Merete Antonsen er bekymra for økonomien når de nye bomstasjonene på Nord-Jæren er på plass til høsten.

Hittil har hun brukt mellom 6000 og 8000 kroner i året på bompenger. Med den nye ordningen kan regnestykket ende på opp mot 32.000 kroner.

– Jeg frykter at dette skal gå ut over barna, som jeg kanskje ikke har råd til å kjøre på aktiviteter lenger, sier hun.

LES OGSÅ: Mener bompenger kan føre til sosial nød

Nye bomringer og nye takster

Til høsten settes 38 bomstasjoner opp på Nord-Jæren. Bompengene skal finansiere flere samferdselsprosjekter som skal bidra til å senke klimautslippene og redusere bilkøene i regionen. Hele prosjektet kalles Bypakke Nord-Jæren.

De nye bomstasjonene vil særlig gå utover barnefamilier, ifølge Antonsen.

For privatbiler vil det koste 44 kroner å passere bommen innenfor rushtiden (hverdager klokka 07–09 og 15–17), og 22 kroner utenfor rushtiden.

Pengesluk for personer med én inntekt

Hvis hennes beregninger stemmer, betyr det at hun kan ende opp med å måtte betale maksimal årlig bombetaling for personbil. En personbil som passerer 75 ganger per måned i rushtiden vil med rabatt få årlige kostnader på 31.680 kroner.

Det blir kjøring gjennom bomstasjonene for å komme til jobb, skole og barnehage, men også alle fritidsaktiviteter.

– Jeg har håndballen, med kamper over hele distriktet, sier hun.

Her kommer de nye bomstasjonene til høsten. Foto: Vegvesenet

Aleneforeldreforeningen har fått mange henvendelser fra ulike kanter av landet fra foreldre som er bekymra for økte avgifter, bekrefter organisatorisk leder Marlene Forsman.

– Alle tenker på dette, og mange gruer seg. Da det først ble snakk om den nye bomringen på Nord-Jæren, trodde vi aldri at det skulle ende opp med så høye utgifter. Nå har folk fått øynene opp, sier Forsman.

Hun mener situasjonen har blitt verre enn de kunne fantasert om.

– Nå må foreldre vurdere om de har råd til å la ungene være med på fritidsaktiviteter, sier hun.

Linda-Merete Antonsen mener det blir ekstra vanskelig for aleneforeldre som kun har én inntekt.

– Bompengene er bare én av flere utgifter som til sammen blir katastrofalt for privatøkonomien, sier Antonsen, som også er styremedlem i Aleneforeldreforeningens landsstyre.

LES OGSÅ: Næringslivet klager på de nye bomstasjonene

Forståelsesfulle politikere

Det er flere som håper at bilister med dårligst økonomi, blir skånet.

– Styringsgruppa har mulighet til å se på organiseringen av bomstasjonene, og eventuelt sette til verks tiltak som gjør hverdagen på veien enklere for de mest sårbare. Så det jeg håper, er at de undersøker i hvilken grad folk rammes og ser på mulighetene for å gjøre noe med det, sier Kjartan Alexander Lunde (V) i samferdselsutvalget i fylkeskommunen.

Kjartan Alexander Lunde (V), medlem av Samferdselsutvalget i fylkeskommunen. Foto: Joachim Steinbru

Ordfører i Sandnes og medlem i styringsgruppa for Bypakke Nord-Jæren, Stanley Wirak, sier at ingen liker bompenger og at prosjektene i bypakken er nødt til å finansieres. Men han lover å ta saken videre i Rogaland Ap.

– Problemet her er at om man tar grep for noen så vil det kunne føles urettferdig for andre, og så har vi det gående. Men eksemplet med aleneforeldre viser hvor galt det kan gå, sier Wirak.

LES OGSÅ: Biltrafikken vokser til tross for flere bomstasjoner

– Kan ikke reise kollektivt

En mulig løsning på problemet for foreldrene kan være å reise kollektivt. Det er dessuten kjernen i bypakken, og politikerne håper at flere vil begynne å reise med buss og tog.

Men for Antonsen er det ikke fullt så lett.

– Jeg har ikke mulighet til å reise kollektivt. Hverdagen er for hektisk. Det er for mye å rekke over. Hvis jeg skal stå å vente på bussen vil ikke tida strekke til, rett og slett, sier hun.