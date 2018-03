Billigere pendlerpriser vekker internasjonal interesse

ITS Norge er en medlemsforening som arbeider for økt bruk av IKT for å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere. Foreningens arbeid omfatter aktiviteter og aktører innen transport- og mobilitetstjenester, fysisk infrastruktur og transportmidler. Foreningen er en drivkraft for ITS innen: Gods- og persontransport, sjø, luft, bane og veg. ITS Norge har ca 70 medlemmer, både private og offentlige interessenter og aktører i hele bredden av transportsektoren. ITS Norge er en del av et internasjonalt ITS nettverk.