Bruker opp mot 100.000 på dataspill: – Foreldre må snakke med ungene om dette

2. oktober 2008 ble en spillmodusen «Ultimate Team» lansert sammen med FIFA 2009.

Det markerte starten på en ny æra for det klassiske spillet.

I tillegg markerte det starten på en enorm inntektskilde for EA Games.

– Vi har personer som går i møter til oss ukentlig. Folk legger inn penger, men vet ikke hva de får. Hele greia ser nøyaktig ut som et nettkasino – og gir akkurat den samme spenningen, sier Pedersen i Spillavhengighet Norge.

De ønsker en lovendring – slik at konseptet skal bli ulovlig.

NRK forklarer pakker i Ultimate Team Bla videre Hva er en pakke? En pakke i FIFA Ultimate Team er det samme som en pakke med fotballkort i virkeligheten, bare digitalt. I hver pakke er det et gitt antall spillere. Ratinger Hver spiller i FIFA har fått en rating. Det er et tall som sier noe om hvor god spilleren er. Erling Braut Haaland har en rating på 88, mens en spiller som Patrick Berg har 73. Jo høyere tallet er, jo bedre er spilleren. Hva koster pakkene? Det finnes ulike typer pakker i spillet. De kan kjøpes på to forskjellige måter. Gjennom virtuelle penger som spilleren tjener gjennom å spille spillet. Gjennom FIFA Points, som koster ekte penger å kjøpe. Den dyreste pakken med FIFA Points koster omtrent 1000 kroner - og gir deg 12.000 points. Hva koster pakkene? Disse poengene, som koster penger, gir deg mulighet til å kjøpe pakker i spillet. En pakke kan koste alt fra 150 points til 2000 points. Jo mer de koster, jo større er sjansen for å få en god spiller. Men du er aldri garantert noe som har stor virtuell verdi. Hva gjør man med kortene? Kortene man får i spillet brukes til to ting: De kan settes inn på ditt ultimate lag. Da kan du spille med spillerne du har i din klubb mot andre spillere i verden. Har du bedre spillere er det enklere å vinne kamper. Det er flere forskjellige konkurranseformer i spillet der spillerne kan brukes. Spillerne du får i pakker kan selges på det virtuelle markedet. En spiller som Ødegaard koster 750 coins (virtuelle penger). Til sammenligning koster Ronaldo (legenden fra Brasil - som har et eget kort) 7.5 millioner coins. Skal du spare til Ronaldo, uten å bruke penger, vil du måtte bruke hundrevis, kanskje tusenvis av timer på spillet. Forrige kort Neste kort

Ren gambling

Det internasjonale gamingnettstedet eurogamer.net har undersøkt hvor mye penger spillselskapet EA Games tjener på minitransaksjoner i Ultimate Team.

De har konkludert med at 29 prosent av alle inntektene selskapet har kommer fra modusen i FIFA, Madden og NFL.

FIFA Ultimate Team drar inn desidert mest gjennom sine 20 millioner spillere.

Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge sier måten spillerne lokkes på – og gjøres avhengig – er prikk likt internettkasinoer.

– Det er identisk og avhengighetsskapende. Vi ser på dette som ren gambling. Vi mener dette burde vært regulert som en helt annen type pengespill, sier han til NRK.

Politisk talsperson i Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen. Foto: Privat

Han forteller at de ofte får henvendelser fra folk som bruker for mye penger gjennom dataspillet. Først og fremst er det snakk om voksne personer, men han er også bekymret for at unge skal dras inn i avhengighet i tidlig alder.

– Det er absolutt en rekrutteringskilde. Det er mange barn og unge som tidlig blir kjent med ulike gamingfunksjoner – og gjennom spillet kan de få følelsen av at de kan «beat the odds». Det kan få store konsekvenser på sikt.

– Hvor stort er dette problemet?

– Det er ganske mange henvendelser, og det finnes eksempler på foreldre som ber om hjelp etter at det er brukt mellom 60- og 100.000 kroner.

– Det er ganske beskrivende for hvor fort dette kan gå galt.

Messi er den vanlige spilleren i FIFA 22 med høyest rangering. Får du denne spilleren er du svært heldig. Du trenger javascript for å se video. Messi er den vanlige spilleren i FIFA 22 med høyest rangering. Får du denne spilleren er du svært heldig.

Brukte 30.000 kroner

Førsteamanuensis Rune Aune Mentzoni ved UiB er selv en FIFA-entusiast. I tillegg har han forsket på hvor stor sjanse det er for å få noe bra i pakker.

Han brukte 30.000 kroner på spillet – og resultatene taler for seg selv.

– Jeg satt opp et drømmelag før jeg begynte. Da jeg var ferdig, og hadde brukt 30.000 kroner, var jeg fortsatt ganske langt fra det laget. Jeg måtte nok brukt 100.000 kroner.

Forsøket gjorde han på en tidligere versjon av FIFA. Da neste utgave kom var spillerne «gamle», og de blir ikke med over til neste versjon.

Alt starter på nytt.

Rune Aune Mentzoni brukte 30.000 gjennom forskning på FIFA Ultimate Team. Hans resultater viser at det er forsvinnende liten sjanse til å få de gode spillerne. Foto: UiB

– Det er ganske drøye tall når du ser på det på den måten, sier Mentzoni om resultatene på egen forskning.

– Det året jeg gjorde forskningen ble det innført såkalte «legender» på PlayStation. Disse ble tungt markedsført.

Men selv om FIFA reklamerte med sjansen for å få legender som Pele og Maradona, viste det seg at det nesten var umulig.

Etter å ha brukt 30.000 hadde Mentzoni skaffet seg nøyaktig null «legender».

– Jeg synes det er ganske spinnvilt. Den økonomiske modellen i Ultimate Team er rett og slett drøy.

NRK har sendt flere spørsmål til EA Games, men ikke lyktes i å få en kommentar.

I fotballspillet kan spillere åpne kortpakker Det koster penger En sjelden gang får den som kjøper en verdifull gevinst I sosiale medier deler influensere videoer der de åpner pakker Det er langt mellom de gode kortene Det fører til at store pengesummer blir brukt

Snakk med ungene

EA Games har selv skrevet noe informasjon om hvor stor sannsynlighet det er til å få en god spiller i hver enkelt pakke.

Men, informasjonen er noe uklar:

«Disse sannsynlighetene er kun ment som eksempler. Den faktiske sannsynligheten for en Premium-gullpakke kan være annerledes, men dette vises i sluttproduktet.»

Et raskt søk på YouTube eller Twitch viser et annet viktig moment med Ultimate Team. Spillere som streamer har flere tusen seere – og ofte er seertallene aller best når de åpner pakker. Ikke når de spiller selve fotballen.

De digitale kortene blir utdatert når det kommer et nytt spill. Dette er fra årets utgave. Foto: Skjermdump fra futhead.com

– Det er i beste fall tvilsomt at barn er utsatt for denne typen markedsføring og kjøpepress, sier Mentzoni fra UiB.

Han får støtte av Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.

– Det er direkte markedsføring for produkter vi ikke ønsker ungdom skal utsettes for, sier han.

I tillegg mener han måten spillerne som kommer ut av pakkene presenteres på – er påfallende likt vanlige pengespill.

– Det er på ingen måte tilfeldig. Dette er nøye kalkulert og forskning som står bak de psykologiske effekter. Masse lyd og lys. Selv når du får en dårlig spiller, forklarer han og legger til:

– Dette gir deg et inntrykk av at du nesten fikk en god spiller. At det er en god spiller like rundt hjørnet. Det er en soleklar likhet med vanlige pengespill.

– Foreldre som er bekymret for at ungen skal bli avhengige – har du noen råd til dem?

– Foreldre må snakke med ungene om dette. Vis interesse for hva ungene spiller. Hvorfor er dette så populært? Snakk med dem om hvorfor det blir intenst. Det kan være mange grunner til at de vil bruke penger på dette, og da er det viktig at foreldre snakker om det.

Ny lov på vei

NRK har også spurt Lotteritilsynet om hvordan de ser på saken.

De henviser til at det er en pågående lovprosess nå med ny pengespillov, og de henviser videre til det arbeidet og det som har blitt sagt i proposisjonen til ny lov.

Regjeringen har nettopp oversendt sitt forslag til ny pengespillov til Stortinget.

– Det er ikke Lotteritilsynet som lager lover og regler på dette området, men vår oppgave er å forvalte det regelverket som Stortinget og regjeringen ved Kulturdepartementet lager.

I et av kapitlene i forslaget er FIFA nevnt spesifikt:

Om FIFA i forslag til lov om pengespill Ekspandér faktaboks «Noen dataspill tilrettelegger internt for kjøp og salg av virtuelle gjenstander i spillvaluta, men lar ikke spillere konvertere verdier til ekte penger. Et eksempel er fotballspillet FIFA som lar spillere kjøpe og selge spillerkort fra lootbokser med hverandre gjennom et offisielt auksjonssystem. Dette systemet tillater kun bruk av spillets egen valuta. Det finnes imidlertid uoffisielle kanaler som tilrettelegger for bytte og salg av FIFAs spillvaluta på eksterne markeder og auksjoner, selv om dette bryter med spillets brukervilkår og kan føre til utestengelse fra spillet».

– Slik vi leser forslaget til ny pengespillov skal lista for å definere elementer i dataspill inn under pengespillreguleringen ligge høyt, skriver Lotteritilsynet.