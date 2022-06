På rommet sitt i Haugesund sitter 23 år gamle Fredrik Engevik foran to skjermer. På den ene foregår et dataspill, og på den andre skjermen sitter to gutter i en rød sofa og spiller Super Mario.

Samtidig snakker de om vonde følelser og vanskelige temaer.

– Jeg har fått en ny kanal der jeg kan snakke med folk. Det er litt lettere å snakke der fordi jeg ikke kjenner dem. Det gjør det ikke så skummelt å åpne seg, sier 23-åringen.

Fredrik Engevik har allerede benyttet seg av tilbudet flere ganger. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

#Gameprat er satt i gang av Mental Helse Ungdom. De ønsker å møte gutter og unge menn på en plattform de er komfortabel med for å snakke om psykisk helse.

Engevik har tatt godt imot det nye tilbudet og prioriterer å følge med på hver stream.

– Jeg har sett på hver gang, bortsett fra én gang da jeg var på jobb. Jeg synes det er et fantastisk tilbud. Veldig mange unge i dag gamer, så det er en fin måte å bli mer aktiv i snakk om mental helse, forteller han.

Hver uke inviterer prosjektlederen Aagaash Selva med seg en kjent streamer for å spille spill og snakke om følelser sammen med publikum. I chatten på siden dukker det opp kommentarer fra guttene som ser på. Kommentarene som kommer går på hva de selv synes er vanskelig, eller at de kjenner seg igjen i det som blir tatt opp samtidig som de forteller om hva som har hjulpet for dem.

– Det er litt mer lavterskel å snakke om seg selv eller andre ting gjennom gaming. Man ser jo ikke dem man snakker med fysisk, og det gjør det kanskje litt enklere, sier prosjektleder Aagaash Selva.

Prosjektleder for #Gameprat, Aagaash Selva. Foto: Mental Helse Ungdom

Selva og Mental Helse Ungdom har sett at det kan være vanskelig for gutter og unge menn å snakke om følelsene sine.

– Selve målet med prosjektet er å normalisere å snakke om psykisk helse. Jeg er jo en ung mann jeg også og har gamet i hele mitt liv, samtidig som jeg vet hvor vanskelig det kan være å åpne opp om ting, forteller Selva.

Skepsis til gaming har lenge vært utbredt. Gamingkonsulent i organisasjonen Ungdom og Fritid Marie Lunde mener at det har fått et ufortjent rykte og at det er helt naturlig å blande gaming med psykisk helse.

Gamingkonsulent Marie Lunde er positiv til det nye tilbudet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg tror et slikt tilbud bidrar til et helsefremmende fokus. De som ikke er vant med gaming, er nok ikke kjent med de positive effektene gaming kan ha på det sosiale og det psykiske, forklarer Lunde.

Tilbake på rommet har Engevik sett ferdig streamen han gikk glipp av. Han tror det er en spesiell grunn til at gutter ofte ikke tør å sette ord på følelsene sine.

– Jeg tror det ligger mye i at gutter liksom skal fikse alt og være så tøffe. Det blir tabu rundt det at vi har det vanskelig. Det blir litt sånn at hvis du ikke klarer å fikse deg selv, hva skal du liksom klare å fikse da, avslutter 23-åringen.