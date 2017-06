Trollpikken kan bli sjokolade

Nå skal Stavanger-regionen satse mer på å få turistene til å bli lenger og legge igjen enda mer penger. I dag var reiselivstoppene i Egersund for å se på hva Okka by har å by på.

Hedda Tengs ved Egersund Chokoladefabrik vil lage trollpikksjokolader. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Turistmagneten Egersund Chokoladefabrik sørger for det søte liv, og tjener spesielt godt på alle cruisturistene i Stavanger.

– Mange av turistene vrenger lommene og bruker de siste pengene sine hos oss, sier en fornøyd Tengs.

Vil utnytte «Norges mest kjente nyoppdaget fjell»

Sist uke ble et nytt trekkplaster kjent - trollpikken ikke langt fra byen.

Nå kan den nye spesielle fjellformasjonen utnyttes, mener sjefen for NHO-Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Fjellheimen i Dalane byr på litt av hvert. Trollpikken skaper oppmerksomhet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi har jo sett det når det gjelder Odda og Trolltunga, at plutselig er fjellet mer kjent enn byen. Og det er vel ikke langt unna at Preikestolen er mer kjent enn Stavanger, så her er det mange gode mulighter for Egersund, til å utnytte Norges mest kjente nyoppdaget fjell, sier Krohn Devold.

Kristin Krohn Devold, sjefen for NHO-Reiseliv, vil utnytte den spesielle fjellformasjonen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Trollpikksjokolader?

– Her på sjokoladefabrikken sier vi aldri nei, sier Tengs som vedgår at det er aktuelt å lage en trollpikksjokolader.



Dermed kan turistene i Egersund snart nyte en trollpikksjokolade. Reiselivstoppene mener attraksjonene må samordnes sånn at turistene får med seg mer av det Rogaland har å by på.

– De tre siste årene så har vi nesten hatt ti prosent vekst per år i utenlanske turister. Og det er jo det som er erstatningen for disse forretningsturistene som forsvant med oljeprisfallet, og det betyr at den veksten kan fortsette, sier Krohn Devold.