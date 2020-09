Det første listeforslaget fra nominasjonskomiteen, som ble offentliggjort i ettermiddag, toppes av Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg. Ny tredjeplass er Tove Elise Madland, varaordfører i Vindafjord.

Leder i nominasjonskomiteen i Rogaland Ap, Eirin Sund, sier til NRK at Haukeland Liadal ikke var kandidat, og at hun i sluttfasen av nominasjonsarbeidet har vært i dialog med henne om dette.

ROGALAND Ap: Leder i nominasjonskomitéen i Rogaland Ap, Eirin Sund. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Ingen av fylkeslagene eller AUF har foreslått Haukeland Liadal som kandidat, og derfor er hun ikke på lista.

Tidligere i sommer ble det også kjent at Silje Christine Hellesen har takket ja til å være Haugesund Arbeiderpartis kandidat til neste års valg

I en SMS til NRK i dag antyder Haukeland Liadal at hennes framtid i politikken ikke er avklart.

– Jeg vil og har alltid stilt meg til disponibel for partiet om de ønsker meg, men situasjonen nå er vanskelig for alle parter. Jeg håper derfor at reiseregning-saken kan finne sin avslutning så snart som mulig. Da blir det enklere for samtlige berørte, partiet, velgere og meg å ta stilling til veien videre.

Status som mistenkt

Hege Haukeland Liadal ble politianmeldt av Stortingets administrasjon i april i fjor, anklaget for å ha ført falske reiseregninger.

Det var Aftenposten som avdekket saken. Avisa har dokumentert at politikeren i minst fire år leverte reiseregninger for reiser hun ikke hadde vært på, blåste opp avstander og krevde penger for reiser med delvis privat innhold. Hun har vært i flere politiavhør, og har status som mistenkt.

Imens har Haukeland Liadal fortsatt sitt arbeid på Stortinget, som vanlig.

Hun har uttalt at hun ikke har levert slike reiseregninger med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

Hege Haukeland Liadal Ekspandér faktaboks Født i 1972 i Haugesund.

Politiker for Arbeiderpartiet.

Gift, to barn.

Er inne i sin andre periode på Stortinget.

Var medlem i familie- og kulturkomiteen i 2013-2017, og er nå medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Kilder: Stortinget.no og NRK.

Svarte ikke komitéen

Da fristen for å svare nominasjonskomiteen i Rogaland Ap gikk ut i mai, hadde Haukeland Liadal ikke gitt noen tilbakemelding. Komitéens leder Eirin Sund sa da til NRK at de tok dette til orientering.

Haukeland Liadal har vært innvalgt på Stortinget siden 2013. Fram til 2017 satt hun i familie- og kulturkomiteen. Etter det har hun fungert som Aps energipolitiske talsperson, og hun sitter nå i helse- og omsorgskomiteen.

Hun er en av Aps fire representanter fra Rogaland. Hadia Tajik, Torstein Tvedt Solberg og Øystein Langholm Hansen har alle svart at de ønsker å fortsette.

LISTETOPP: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik topper forslaget til nominasjonsliste i Rogaland. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Forslaget skal nå til behandling i alle kommuneparti-lag og AUFs fylkeslag. Disse skal avholde lokale nominasjonsmøter og kan oversende sine forslag til endringer på lista til nominasjonskomiteen innen 30. september.

Med bakgrunn i dette skal nominasjonskomiteen legge frem sitt endelige forslag overfor nominasjonsmøtet i Rogaland Arbeiderparti lørdag 21. november.