Politiet bekrefter etterforskning av Liadal

Stortingsrepresentanten ble i april politianmeldt etter at Aftenposten avslørte at hun hadde levert fiktive reiseregninger. Nå bekrefter politiet at de er i gang med etterforskning og at Ap-politikeren har status som mistenkt i saken, skriver Aftenposten.

Avisa avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner, befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn hun utga. Som følge av saken har Liadal trukket seg midlertidig fra flere verv i Arbeiderpartiet.

Stortingets administrasjon valgte kort tid etter avsløringen å politianmelde politikeren.

Først nå, over fire måneder senere opplyser politiet at økonomiseksjonen i Oslo politidistrikt er i gang med etterforskning av Liadal.

– Jeg kan bekrefte at politiet etterforsker saken. Vi er en i fase der vi innhenter og gjennomgår relevant dokumentasjon, og representanten har status som mistenkt, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved påtaleavsnittet for økonomi- og spesiallovgivning til Aftenposten.

Målet er å ha en konklusjon klar i løpet av høsten eller vinteren. Politiet opplyser at de enda ikke har avhørt Liadal.

Hverken Liadal eller Stortinget ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Liadal har lovet å betale tilbake penger til Stortinget. Hun har ikke besvart spørsmålet om hvor mye hun har betalt tilbake. Det vil heller ikke Stortingets administrasjon si noe om, så lenge saken er under etterforskning.