Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag er det 26 innlagte pasienter med korona på SUS. Syv av disse ligger på respirator på intensivavdelingen.

På SUS merker de nå pandemien kraftig. Tallene på innlagte ved sykehuset har vært høye over lang tid. Nå er de på det høyeste antall innlagte siden pandemien startet.

– Det har vært en tøff jule- og nyttårshelg for intensivavdelingen. Vi har bemanning til åtte intensivpasienter. Nå har vi 12, hvor syv har covid-19. Da har vi vært nødt til å leie inn personell. Hver enkelt av disse pasientene krever mye personalressurser, sier avdelingssjef ved intensivavdelingen, Wendy Tønnessen, på en pressekonferanse tirsdag.

Noen av disse har vært innlagt i flere uker, opplyser Tønnesen. Både smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, sykehusdirektør Helle K. Schøyen og Tønnessen oppfordrer alle om å ta vaksinen.

– Det er ingenting å ligge på respirator på intensiven, sier Tønnessen.

Smittevernoverlege ved SUS vil ikke si hvor mange av de innlagte på intensivavdelingen som er uvaksinerte. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ruster seg for flere innleggelser

På SUS ruster de seg for enda flere innleggelser. De øker derfor beredskapsnivået fra nivå 3 til nivå 4.

– Det ser ikke ut til å avta. Vi tar nå i bruk sengepost 5E som pandemipost. Det er en kirurgisk sengepost. Det vil i ytterste konsekvens bety at vi må avlyse operasjoner som ikke har fare for liv og helse, sier sykehusdirektør Schøyen.

Schøyen forklarer også at de fortsatt har et høyt sykefravær blant ansatte, og at de har store bemanningsutfordringer.

– Det er totalbelastningen knyttet til antall pasienter som legges inn, sykdom blant ansatte og tiden som en egen faktor som truer sykehusdriften, sier Schøyen.

Hun mener de strenge nasjonale tiltakene fremstår som helt nødvendig for å sikre at sykehuset kan gi forsvarlige helsetjenester.

Sykehusdirektør Helle K. Schøyen under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Nye smittetopper på Nord-Jæren

Tirsdag morgen våknet vi opp til at koronasmittetallene på Nord-Jæren hadde skutt i været, etter noen litt mer moderate romjuls- og nyttårsdager.

443 nye smittetilfeller er registrert i de fire kommunene det siste døgn.

I Stavanger er 263 nye personer koronasmittet, mot 119 forrige døgn.

Sandnes (121 nye tilfeller), Sola (40) og Randaberg (19) er det også nye smittetopper siste døgn.

En av grunnene til de høye tallene, kan være at det de siste dagene har det blitt delt ut flere tusen hurtigtester til skoler og barnehager.

I Stavanger kommune har de økt kapasiteten på PCR-testing som følge av dette.

Det er nå omikron-varianten som er dominerende i Rogaland. Det er også innlagte med omikron-varianten ved SUS.

Vil ikke ut med antall uvaksinerte

– 70 prosent av de innlagte ved intensivavdelingen er uvaksinerte på nasjonalt nivå ifølge FHI. Vi går ikke ut med hvor mange som er det hos oss, sier smittevernoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe.

Ordførerne på Nord-Jæren har ifølge Aftenbladet sendt en forespørsel til Stavanger universitetssjukehus (SUS) om å opplyse om vaksinestatus på de innlagte ved sykehuset.

Det vil de ikke etterkomme.

– Om vi opplyser om status på så få pasienter vil vi veldig fort bryte med taushetsplikt og personvern om vi skulle opplyse disse tallene. Men vi ser samme utvikling som beskrives av folkehelseinstituttet, sier sykehusdirektør Helle K. Schøyen.

