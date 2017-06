Alt du trenger å vite om Mods-festen

Mods er nok det største trekkplasteret for mange under helgens to konserter, men også Bjørn Eidsvåg, Hans Petter Hansen, Froddien og Getaway people skal opptre.

Viking stadion har plass til 25.000 publikummere, og konserten på lørdag er utsolgt for lenge siden. Det er derimot mulig å sikre seg billetter til fredagen.

Praktisk informasjon om konserten på stadion Ekspandér faktaboks Når begynner det? Det har tidligere blitt annonsert at portene skulle åpne klokka 17, men dette er flyttet til klokka 16.

Underholdningen fra scenen starter rundt klokka 17.00. Mods avslutter konsertkvelden, og det hele er slutt klokka 23 begge dager. Hvor skal jeg gå inn? Det blir seks innganger til konserten. Hovedinngangen er Maratonporten i nordøstre hjørne. Det er to egne innganger for publikum med Golden Circle-billett, én på hver langside.

Det er også markerte innganger til de ulike feltene og tribunene. Det skal skiltes, og det kommer til å være ansatte på plass som har oversikten.

Fredag brukes Maratonporten som inngang for samtlige publikummere. Hva kan jeg ikke ta med inn? Flasker, campingstol og paraply

Selfiestang

Store sekker eller vesker

Vaktmannskap vil gjennomføre kroppsvisitering ved innslipp Får jeg kjøpt mat og drikke? Ja. Det blir salg av mat og drikke flere steder inne på Viking stadion.

Det er alkoholfri sone på felt F. Dette blir godt merket.

Det vil også bli solgt effekter som blant annet T-skjorter. Hvordan får jeg betalt for det? Systemet Cashless vil bli brukt som betalingsordning. Det betyr at du må ha et Cashless-kort som er fylt opp med et visst beløp for å få kjøpt noe som helst.

På stands utenfor stadion kan du både kjøpe og fylle på kort. Det blir også Cashless-stasjoner inne på stadion under arrangementet. Hva er Golden Circle? Golden Circle er de beste ståplassene – rett foran scenen. Dette området er inngjerdet med barrikader, og man får utlevert eget armbånd ved inngang. Lørdag har også dette området egne innganger.

Det er egne serveringsområder og toaletter forbeholdt Golden Circle.

Man kan også benytte seter på felt L for å sette seg ned underveis. Er det ledige billetter? Ja. Det er mulighet til å kjøpe billett «i døren» fredag. Se etter skilt.

Det kommer også noen få sitteplasser i salg til lørdagskonserten. Se ticketmaster.no for mer informasjon. Hva er aldersgrensa? 15 år. Publikum under 15 år må ledsages av en edru person over 23 år. Det serveres alkohol på arrangementet. Ellers noe jeg burde vite? Arrangøren råder publikum til å ha billetten klar til kontroll, slik at køen ikke blir lengre enn nødvendig. Det er også lurt å komme tidlig hvis du vil unngå kø.

Arrangøren lover god toalettkapasitet og god skilting av toalettområdene.

En ung Morten Abel i Mods' glansdager. Foto: Privat

Når så mange mennesker skal samles på ett sted, er det visse regler som må gjelde. Noen tips og råd er det også lurt å ta med seg. Her får du en oversikt:

Stengt vei og egen bussholdeplass

Jåttåvågveien blir stengt fra klokken 15 fredag og lørdag. De som bor i området kan benytte seg av omkjøringsveier, melder Stavanger kommune.

Viking stadion har plass til 25.000 personer når det er konsert der. Lørdagens konsert ble utsolgt på én dag. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Kommunen oppfordrer folk til å bruke tog, buss, sykkel eller beina når de skal på konserten.

Bussene vil ha holdeplasser i Boganesveien. Taxiholdeplassen etableres midlertidig ved Austtunveien.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Jåttåvågveien blir stengt, bussholdeplassen blir i Boganesveien og taxiene skal stå i Austtunveien. Kilde: Stavanger kommune.

Få parkeringsplasser og utvidet kollektivtilbud

Ikke så veldig overraskende kanskje, men det blir begrenset med muligheter til å sette fra seg privatbil i området rundt Viking stadion. Arrangørene anbefaler på det sterkeste kollektivtransport til konserten.

Flere store artister står på scenen på Viking stadion til helgen. Alle ble presentert på en pressekonferanse i slutten av mars. Foto: Lars Hjalmarsson / NRK

NSB har satt opp ekstraavganger til og fra stadion begge dager. De øker kapasiteten med mer enn 11.000 seter hver dag, og togene vil gå kontinuerlig fra Viking stadion etter konserten. Sjekk nsb.no eller mobilappen deres for mer informasjon om avgangene.

Det settes også opp båt fra Vågen i Stavanger lørdag 17. juni. Avgang er klokka 16.15, og turen koster 300 kroner. Billetter selges på ticketmaster.no.

Må du bli hjemme? Les dette!

Hvis du ikke har mulighet til å dra på konserten, kan du følge den direkte på NRK Rogalands nettsider fra klokka 17.15 lørdag. Fra klokka 21 sendes arrangementet på NRK2.