Mods-hysteriet på Viking stadion sendes på NRK1

– De låtene har en kvalitet som er helt unik. Det har publikum oppdaget for oss.

Det sa frontfigur Morten Abel til NRK i juni, rett før Mods skulle holde sin andre konsert på Viking stadion på to dager. Han hadde et poeng, for de to konsertene trakk til sammen 40.000 publikummere.

En ung Morten Abel i Mods' glansdager. Foto: Privat

Nå får du sjansen til å gjenoppleve hysteriet når NRK1 sender Mods-konserten klokka 23.15 lørdag. Og klarer du ikke vente, kan du se konserten allerede nå:

SE MODS-KONSERTEN HER

Det dreier seg om konserten som gikk av stabelen lørdag 17. juni, og det er bare selve Mods-konserten som sendes, uten alle oppvarmingsartistene. NRK har mikset lyden skikkelig og pusset på bildene siden direktesendingen i juni.

Fenomen

Morten Abel prøvde lenge å glemme Mods, men folket hadde langt ifra glemt bandet som eksisterte i fire år på begynnelsen av 80-tallet, og ga ut tre plater og vorspielhiten «Tore Tang».

Det var ikke noe å utsette på stemningen i forkant av Mods-konserten i juni. Tone Rullestad Gilje og Elisabeth Middelthon Thorsen var klare. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Eventyret starta i 2012 da Mods annonserte comeback, interessen var enorm og BTs konsertanmelder Einar «Engelen» Engelstad måtte spise sine ord. Musikkekspertene fra Oslo kalte det for «et mystisk, enestående fenomen».