Nå vil Mods selge ut Oslo Spektrum

– Ja, tror du ikke det, da? spør Morten Abel lattermildt.

Det som i alle fall er sikkert, er at få vil våge å undervurdere Mods. For når det gjelder Stavanger-bandet er ingenting sikkert.

Da Mods annonserte comeback-konsert på Viking stadion i 2012 ble initiativet dømt nord og ned av flere. Men konserten ble utsolgt og musikkjournalist Einar «Engelen» Engelstad måtte spasere Bergen–Stavanger i skam.

Og i år gjentok bandet bedriften – to ganger. Bortimot 40.000 fikk med seg Mods i juni.

– Må kjenne at vi lever

Men at Mods – som nok de fleste anser som et reinspikka siddisfenomen – skal fylle opp de 8500 setene i Oslo Spektrum, virker jo ganske friskt?

– Jeg blir stadig overrasket over dette Mods-fenomenet. Vi får se, det blir jo spennende. Må liksom ta noen sjanser, kjenne at vi lever, sier Abel, som stempler konserten i Spektrum som en «intimkonsert».

Nå blir det mer Mods

Den som vet mest om Mods-fenomenet, er nok Abel selv. Forskningsgrunnlaget er over 30 år på veien i Norge.

– Der er en enorm interesse for Mods. Når jeg spiller mine egne ting live, merker jeg at publikum står og håper på at jeg skal kvittere ut med en Mods-slager. Det er absolutt interesse. Mods er et veldig spennende fenomen, sier Abel.

Sånn så det ut på Viking stadion 17. juni i år. Til sammen 40.000 publikummere fikk med seg Mods på de to konsertene. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Må de?

At Mods er et fenomen er musikkjournalist og pensjonert plateselger Einar «Engelen» Engelstad helt enig i. Men man kan føle bergenseren grøsse gjennom telefonrøret av tanken på Mods i Oslo Spektrum.

– Er det nødvendig å melke kua så mye? spør Engelstad.

– Første gang på Viking stadion var en morsom jippo, andre gang for så vidt også en morsom jippo, men hvis de nå i tillegg begynner å kjøre Oslo Spektrum ...

Einar «Engelen» Engelstad på plass på Viking stadion i 2012, etter å ha spasert fra Bergen. Han mener ingen andre norske band noen gang vil klare å selge ut en fotballstadion. Foto: Erik Waage / NRK

Fallitterklæring

Engelstad har aldri lagt skjul på at han ikke akkurat er noen Mods-fan. Og fortsatt skjønner han ikke bæret av Mods-suksessen, og at «så mange gamliser har så dårlig smak».

– Hvis dette ikke går bra – hvis de bare selge halvparten av billettene – da er det virkelig en fallitterklæring. De burde gi seg på topp, fastslår han.

Men Engelstad nekter å komme med noen spådom om billettsalg. Klok av skade har han ingen planer om ny langtur til fots.

– Nok er nok – jeg har jo hevet pensjon i tre år, sier han.