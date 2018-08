Etter at NRK i sommer skrev om unge jenter føler seg presset til å delta på modellkursene til Donna Ioanna, har Forbrukertilsynet bestemt seg for å se nærmere på virksomheten til den kjente modellagenten.

– Vi går inn i saken nå for å vurdere markedsføringen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, til NRK.

Forbrukertilsynet viser til at det kan være snakk om flere brudd på reglene.

Donna Ioanna (49) er kjent for å ha oppdaget noen av Norges største modeller, blant annet Victoria's Secret-modell Frida Aasen. Hun ble også kjent som TV-dommer på «Top Model» på TV3 og er en sentral aktør i den norske modellbransjen.

I en årrekke har modellagenten arrangert modellkurs i Norge og Milano, til henholdsvis rundt 5500 og 25.000 kroner. Ioanna tar direkte kontakt med unge jenter på Instagram og Facebook for å få dem med på kursene sine.

FORBRUKERTILSYNET: Direktør Elisabeth Lier Haugseth sier at om jentene ikke har fått det de betalte for, kan de anmelde forholdet. Hun ber også jentene ta kontakt med dem. Foto: Forbrukertilsynet

Oppfordrer jenter til å sende dem skjermbilder

Forbrukertilsynet skal blant annet vurdere om det:

bryter loven ved å kontakte unge jenter direkte, slik Donna Ioanna gjør

har foregått villedende reklame ved å få jenter til å føle seg spesielt utvalgt eller si om at det er få plasser igjen, uten at dette stemmer

markedsføringen lover faktisk innfris på kursene

Siden markedsføringen foregår i private meldinger, oppfordrer Forbrukertilsynet jentene som har fått meldinger til å sende dem skjermbilder av samtalene.

Forbrukertilsynet forteller at de stadig oftere ser at skillet mellom personlige henvendelser og reklame viskes ut, noe de mener er problematisk.

Ioanna har takket nei til å møte NRK til intervju, og svarer via sin advokat Susanne Moe. Moe skriver i en e-post at modellagenten tilstreber å følge reglene som gjelder på området.

Advokaten presiserer at modellagenten vil snakke direkte med Forbrukertilsynet og ikke ønsker å uttale seg i media om det kommende tilsynet.

Skulle få «en ny fremtid» etter kurs til 25.000

Vilde-Matilde Palmstrøm Lohmann er en av jentene som er blitt kontaktet av Donna Ioanna. Hun var 17 år og ble lovet «en ny fremtid» om hun betalte 25.000 kroner for modellkurset til Ioanna i Milano.

Donna Ioanna: Hei Vilde:-) tusen takk.. hvis du blir med på en weekend med meg, komer du til å få en ny fremtid:-) Håper du blir med:-) Donna Ioanna: Hei Vilde, det er førstemann til mølla som gjelder, og det er viktig at du bestemmer seg fort, da plassene går:-) Hvor gammel er du? Vilde-Matrilde Palmstrøm Lohmann: Jeg må snakke med foreldrene mine om Milano kurset:)) Donna Ioanna: jeg husker deg fra foredraget, du har et veldig pent ansikt. Og du ser ut som å ha de rette mål. Hvis du vil kan jeg også snakke med dine foreldre om milano, da det er viktig med bilder , og erfaring ikke minst. Dette er bra for selvtillit og alt...

I dag er Lohmann 19 år. Hun reagerer på at Donna Ioanna ikke uoppfordret informerte henne om at hun var for lav til å bli modell før hun eventuelt betalte 25.000 kroner for modellkurset. Hun er glad foreldrene satte ned foten for Milano-kurset.

Ioannas advokat skriver at modellagenten beklager dersom jenter har fått andre forhåpninger enn det er grunnlag for.

Modellagenten mener meldingene Lohmann har fått er tatt ut av sin sammenheng, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

JOBBET FOR IOANNA: Vilde-Matilde Palmstrøm Lohmann så opp til Donna Ioanna og ble smigret da modellagenten tok kontakt med henne direkte. Foto: Privat

Tidligere assistent: – Jeg ble oppfordret til å få jenter til å føle seg spesielt oppdaget

Etter å ha takket nei til Milano, forteller Lohmann at hun fikk tilbud om å jobbe for modellagenten.

Hun hang opp plakater og vervet venninner til et foredrag Donna Ioanna holdt i Bergen.

Vilde-Matilde Palmstrøm Lohmann: Hei jeg har minst tre venner som kommer på foredraget ditt i Bergen:) tror de har betalt:) Donna Ioanna: Supert:)) Så flink du er , bare fortsett, vi har jo tid igjen:-)

19-åringen forteller at hun reagerte på at det sto uthevet på plakatene at man måtte forhåndsbestille billetter på grunn av stor interesse. Samtidig fikk hun beskjed om å få med flere, fordi det var få påmeldte.

Vilde-Matilde Palmstrøm Lohmann: Hei Donna:) er det nok påmeldte til foredraget ditt i Bergen ? Donna Ioanna: Hei, Nei jeg har ikke mange forhånds påmeldte, jeg må bare se hvem som kommer. Har du mange?

Også i meldingene hun selv hadde fått om Milano-kurset, stod det at hun måtte bestemme seg fort, fordi plassene fylte seg raskt.

NRK har fått tilsendt flere samtaler Donna Ioanna har hatt med jenter hvor det står at de må melde seg på raskt, fordi det er få plasser igjen.

Også en tidligere assistent av Ioanna forteller at hun fikk beskjed av modellagenten om å skrive til unge jenter at det var få plasser igjen, selv om dette ikke var sant.

Ifølge assistenten var hennes jobb å sende meldinger til opptil hundre jenter i uka fra Donna Ioannas Facebook-konto.

Vi fikk beskjed om å få jentene til å føle seg spesielt oppdaget, og skrive at det var få plasser igjen om de nølte med å si ja. Donna Ioannas tidligere assistent

Forbrukertilsynet sier dette kan høres ut som villedende reklame, og opplyser at det er ulovlig å gi inntrykk av at det er få plasser igjen om dette ikke stemmer.

– En slik markedsføring kan raskt påvirke folks økonomiske beslutninger. Dermed kan folk glemme å undersøke og sjekke ut tilbudet ordentlig, sier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Både Lohmann og den tidligere assistenten sier de har dårlig samvittighet for å ha vært med å lokke unge jenter til å betale for foredrag og kurs med det de mener er uærlige metoder.

Advokaten skriver at Ioanna aldri har mottatt noen tilbakemelding på fremgangsmåten.

Ikke lov å komme med kjøpsoppfordringer til mindreårige

Forbrukertilsynet sier de raskt vil konkludere om hvorvidt markedsføringen er lovlig.

– Om vi oppdager brudd på markedsføringsloven, vil vi be om at virksomheten endrer praksis. Om det ikke skjer endringer, har vi mulighet til å kreve økonomiske sanksjoner, forteller Haugseth.

Direktøren sier det er problematisk om jentene ikke har godtatt å få reklame direkte til sin profil, og at det ikke er lov å rette kjøpsoppfordringer mot mindreårige.

– Dersom det blir oppfordret til å melde seg på kurs i disse meldingene, vil det være en direkte kjøpsoppfordring til personer under 18 år. Det er ikke lov.

Hun understreker også at det er viktig at virksomheter trår varsomt med markedsføring som spiller på kropp og usikkerhet.

Donna Ioanna har tidligere sagt til NRK at hun alltid ber om foreldres godkjennelse før jenter under 18 kjøper kurset hennes.

Salma Birkeland er 15 år og fikk melding fra modellagenten i sommer.

SA NEI: Salma Birkeland (15) hadde tenkt til å si ja, før hun ble advart av venner som sa at kurset ikke sto til forventningene. Foto: Privat

Hun synes det først det var stort at modellagenten valgte å sende melding til henne etter å ha sett bilder av henne på Instagram, men valgte å takke nei etter å ha snakket med venninner som hadde deltatt på kurset.

De advarte henne om at kurset ikke hadde stått til forventningene da de deltok.

INSTAGRAM: Salma Birkeland (15) fikk beskjed om at hun fikk melding fra Donna Ioanna fordi modellagenten hadde kommet over Instagram-profilen hennes. Foto: Skjermbilde/Instagram

Forbrukertilsynet sier jenter kan anmelde

Også Forbrukertilsynet sier de flere ganger er blitt kontaktet av jenter som mener de ikke har fått det de betalte for da de kjøpte kurset.

– Vi har hørt om disse modellkursene før. Da som nå har unge jenter fortalt oss at de har deltatt på et kurs som ikke har det innholdet som ble forespeilet, sier Haugseth.

NRK har vært i kontakt med et titalls jenter som reagerer på kvaliteten på kursene og mener de er utsatt for villedende reklame.

Forbrukertilsynet skal se på om reklamen bryter markedsføringsloven ved at jentene ikke har fått det som loves, men understreker at det må en politianmeldelse om jentene vil ha vurdert om de er utsatt for svindel.

– Dersom disse jentene har betalt masse penger for et produkt de ikke har fått, er det helt klart svindel som de kan anmelde til politiet, sier Haugseth.

SNAKKER MED FORELDRE: Donna Ioanna har tidligere sagt til NRK at hun alltid ber om foreldres godkjennelse før jenter under 18 kjøper kurset hennes.

Ioanna sier hun har fått gode tilbakemeldinger på kurs

I mailen fra Donna Ioannas advokat, står det at Ioanna ikke selv har opplevd at noen klager på kursene hennes.

– Donna har den oppfatning at kursene er blitt gjennomført i tråd med de opplysninger som er gitt til de som har kjøpt kurs, skriver advokat Susanne Moe til NRK.

– På generelt grunnlag tilstreber hun seg å følge de regler som gjelder på området og gjøre alt for å ha fornøyde deltakere, skriver advokaten.

Advokaten skriver også at Ioanna kan tilby nye kurs til deltakere som ikke er fornøyde. Hun skriver at kursene blir kontinuerlig forbedret. De tidligste kursdeltakerne NRK har snakket med deltok i 2013, mens de seneste deltok sommeren 2018.

– Ioanna har over flere år gjennomført kurs med gode tilbakemeldinger fra deltaker og deres foreldre. NRK har fått oversendt kopi av takkebrev og tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere, skriver Moe.

NRK har vært i kontakt med to familier Ioanna tipset om, som er fornøyde med kurset. NRK har også snakket med to jenter som sier de følte de fikk det de betalte for da de deltok på kurs i Milano.

Advokat Susanne Moe skriver at Ioanna vil ta kontakt med Forbrukertilsynet. Modellagenten vil ikke gi noen ytterligere kommentarer.