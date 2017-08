– Nå skjønner jeg hvorfor folk velger fly

Anna Kvam har reist tur-retur Stavanger–Oslo 15 ganger i år. Førstekandidaten for Miljøpartiet De Grønne i Rogaland er ofte i Oslo for å drive valgkamp. Men de klimavennlige togturene er ikke billige.

– Jeg er glad i å ta toget, men dette har tatt forferdelig mye tid. I tillegg innser jeg til min fortvilelse hvor utrolig mye penger det har kostet, sier hun.

Kvam har regnet ut at togturene har kostet henne og partiet 20.000 kroner. Hun har brukt 300 timer på toget. Tilsvarende reiser med fly ville kostet henne 12.000 kroner og bare halvparten av tiden – og det inkluderer den tiden hun ville brukt på å komme seg til og fra flyplassen.

Skjønner at folk velger vekk toget

Etter et drøyt halvår som togpendler skjønner miljøpolitikeren hvorfor mange velger fly i stedet for tog når de skal forflytte seg mellom de store byene i Norge.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Roy Steffensen. Foto: Marius Vervik

– Man må enten være veldig idealistisk eller glad i å ta toget for å velge vekk flyreiser. Jeg synes det er svært vanskelig som politiker å skulle be folk om å ta toget når det er så dyrt og man taper tid på det, sier Kvam.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen i Frp synes det er positivt at Kvam har innsett at det er store avstander i Norge og at folk trenger effektive fremkomstmidler.

– Her det bare å ønske velkommen til den virkelige verden, sier han.

– Togtilbudet må bli bedre

MDG vil ha fortgang i planene om dobbeltspor på hele Jærbanen, sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, bonuspoeng for togpendlere, billigere nattog og høyere flyseteavgift.

Steffensen er enig i noe av det MDG foreslår.

– Togtilbudet må bli bedre, og det har blitt bedre de siste fire årene. Regjeringen jobber med flere prosjekt som skal ruste opp jernbanen, sier han.

Angrer ikke på togpendlingen

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt.

Ifølge assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt (TØI) er det først og fremst tid som gjør at flere velger fly enn tog når de skal reise utenfor nærområdet sitt.

– I tillegg sparer de kanskje penger. Fly tilfredsstiller i større grad folks behov, sier han.

Johansen tror et bedre togtilbud kan bidra noe til at folk i større grad velger tog. Men han legger mest vekt på et langt mer upopulært tiltak:

– Flyreiser må bli dyrere og tilbudet dårligere.

Men Anna Kvam angrer ikke på all tiden hun har brukt på toget.

– Men hvis det ikke var for jobben min, og at det er selvstendig poeng for meg å ta toget, ville det vært fullstendig bortkastet tid og penger å ta toget. Det er helt åpenbart.