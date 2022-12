Det er tidlig morgen den 22. desember og allerede kø på parkeringsplassen til kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes.

– Jeg merket det da jeg kom ti over ti, at det var fullt kaos. Så tenkte jeg ja vel, det var flaks jeg fant en spot da, sier Synne Amundsen.

Så glad ble Synne Amundsen da hun fant parkeringsplass på Kvadrat 22. desember. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Inne på kjøpesenteret er de fleste i samme ærend. Innspurten av julehandelen er godt i gang.

– Jeg er her for å gjøre siste rest av julepakker, sier Kirsti Jåtten.

Kirsti Jåtten Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Har du mange gaver igjen?

– Nei, heldigvis.

Nedgang

Det er stor pågang hos butikkene, men tall fra Virke og Bank Axept viser at nordmenn er noe mer forsiktige med pengene i år. Nedgangen i den norske julehandelen er på 5,5 prosent hittil i desember.

Samtidig er dagen i dag ekstra spesiell.

– 22. desember er nok årets største handledag, det har pleid å være det. Vi har estimert at vi i år – altså i dag – kommer til å handle for cirka 3,3 milliarder kroner på én dag. Og det er mye, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Nedgangen er større enn det Virke spådde på forhånd, men bransjen trøster seg med at mange la julehandelen til november i år, særlig Back Week-uken. Den var nemlig travlere enn i fjor.

Årets 22. desember var også travlere enn i 2019. Pandemiårene 2020 og 2021 skilte seg nemlig ut. Virke mener folk handlet mer julegaver de årene siden de ikke kunne gå på restaurant og den slags.

– Kø ut døren

Tilbake på Kvadrat er det i alle fall full kok.

– Salget har vært veldig bra, vi er fornøyde. Veldig travelt hver dag, fra klokken ti. Og hvis vi har gode tilbud så står det gjerne kø ut av døren, sier Heidi Hoff, butikkmedarbeider på Kicks.

Det er to dager igjen til jul og kø på senteret. Gavehandel midt i julerushet er ikke for alle. Helge Kleven er lettere oppgitt.

Pappa Helge Kleven så fram til å komme hjem, datter Heidi Kleven så fram til å få ønskene sine oppfylt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er verste plassen du kan være dette her.

– Men hvorfor har du ventet helt til årets største handledag med å fikse julegaver?

– Ja, godt spørsmål!

– Han har ikke fått ønskelisten før nå, skyter datter Heidi Kleven inn.

– Men, nå er vi ferdig, nå kan vi gå hjem. Nå er det jul, sier en fornøyd og lykkelig pappa.