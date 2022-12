– Vi har brukt 2500 kroner hver på julegaver, forteller Ambre Skåltveit (23) og Celin Aydin (24). De har vært på julehandel på Oslo City.

Begge anslår at de totalt vil bruke det dobbelte, på innkjøp til jul i år.

Dette er omtrent gjennomsnittet hver person brukte på julehandel i normalåret 2019, 5810 kroner, ifølge Den norske bank.

Virke anslår at hver forbruker vil legge igjen 12.170 kroner under årets julehandel.

Sterk november flater ut i desember

Etter en høst med høye strømpriser, økte levekostnader og inflasjon er det knyttet stor spenning til omsetningen under årets julehandel.

Leder for bransjepolitikk hos Virke, Jarle Hammerstad forteller at kjøpesentrene økte omsetningen med 10,7 prosentpoeng under Black Week i november i år, sammenlignet med normalåret 2019.

Leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad tror enkelte butikker vil merke redusert omsetning. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Samtidig har Black Friday hatt en betydelig nedgang. Dette kan tyde på at flere sprer handelen ut over hele uken, tror Virke.

– Den største forskjellen på november i fjor og i år, er at vi handler mer på nett, sier Hammerstad.

Han bygger dette på tall fra en undersøkelse Kvarud analyse har gjort på oppdrag fra Virke og Bank Axept.

Virke forklarer den hittil sterke julehandelen med oppsparte midler hos særlig pensjonister, god økonomi hos forbrukerne generelt, samt at folk legger julehandelen til november.

– Vi forventer at handelen flater ut i desember. Det blir en nedgang i forhold til fjoråret, uttaler Hammerstad.

Virke forventer likevel en oppgang fra normalåret 2019.

– Lav inntekt slår hardest inn for de yngre mellom 18–30 år, de holder mest igjen under julehandelen, sier Jarle Hammerstad.

Partner hos Varde Hartmark, Reidar Mueller. Foto: Varde Hartmark

Økning i brukthandel

– Enslige og yngre nyetablerte er utsatt, blant annet på grunn av høy gjeldsgrad og kraftig redusert kjøpekraft. De er egentlig ekstra presset, forklarer partner hos Varde Hartmark, Reidar Mueller.

– Studenter ikke har økonomi til å handle som de ønsker. Det er en sterk økning i brukthandel, sier han.

Denne trenden er forsterket under og nå etter pandemien. Yngre er mer opptatt av bærekraft, miljø, fotavtrykk osv., enn folk flest, mener Mueller.

Julehandelen er i gang på Oslo City, men det er relativt god plass i rulletrappen og ellers, sammenlignet med normalår. Foto: Lokman Ghorbani / NRK Oslo City er et av Norges største kjøpesenter. Foto: NRK / NRK Kjøpesenteret Oslo City er et av Norges største. De er ett av ti kjøpesentre eid av det skandinaviske selskapet Steen og Strøm. Foto: Anita Stellander / NRK

Eldre med sterk økonomi er mer forsiktige og handler sjeldrere, men dyrere, tror han.

Det er delvis fordi ting har blitt dyrere, men har også sammenheng med alder. Mange unge har ikke like stor valgfrihet, de må droppe å handkle fordi de ikke har råd, mener Mueller.

Holder tilbake forbruket

Inne på Oslo City skal Amir Hashani (32) kjøpe julegaver.

Hashani tror vi vil bruke mindre på gaver i år. Selv vil han bruke omtrent 5.000 kroner på julen i år.

– Halvparten av juleinnkjøpene mine er nett, sier Hashani. Han føler på press på grunn av reklame.

– Reklamen ber deg kjøpe ulike ting. Men det er også press fra venner og familie, som forventer dyre og fine ting til jul. Sånn er det blitt. Verden blir bare verre og verre, sier han.

Amir Hashani handler elektronikk og kjøkkenting til jul. Foto: Anita Stellander / NRK

Julegaver

Tilbake til Celin Aydin (24) og Amre Skåltveit (23) som er ferdige med dagens julehandel.

– Jeg kommer ikke til å bruke mer på julegaver. Jeg sparer og bruker mer enn nok penger på julehandel allerede, sier Skåltveit.

Også hun opplever litt press på å bruke penger. At det er viktig å ikke gi en gave som er lavere i verdi enn den man får fra venner og kjente.

– Jeg forsøker å legge meg over verdien på gaver jeg får fra dem, betror hun.

Noen av julegavene handler hun på nett.

Ambre Skåltveit har ingen kostnader knyttet til julefeiringen. Hun feirer sammen familien og får alt servert. Foto: Anita Stellander / NRK

– Det er litt upraktisk om man vil bytte, for man må sende det tilbake. Hun syns likevel det fungerer greit.

Celin Aydin forteller at hun har kjøpt inn varer hun lager julegaver av. I tillegg gir hun bort brukte ting, for eksempel selvhjelpsbøker og klær.

Det er litt av hensynet til miljø, forklarer hun.

– Det er definitivt noe press i forhold til å gi «like bra» gaver. Man vil jo gjerne gi noe som tilsvarende det den andre har brukt på gaven. Personlig bryr jeg meg ikke så mye om hva jeg får, så lenge den jeg gir til blir glad for gaven, sier Aydin.

Celin Aydin fra Vålerenga lager noen julegaver selv. Foto: Anita Stellander / NRK

Hun begrenser hvor mye hun bruker på julehandelen i tilfelle strømmen blir dyrere, men ville økt forbruket om hun kunne. Om prisveksten flater ut framover.

– Jeg ville definitivt gitt større gaver til de små i familien da, fastslår hun.

Ambre Skåltveit skyter inn at hun også kjøper brukte julegaver.

Begge gleder seg til jul.

– Selv om det ikke helt som når man var barn, avslutter Celin Aydin.