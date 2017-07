19 sauer falt utfor stup ved Kjerag – 15 døde

– Det var fælt, grusomt.

Bonde Edgar Melberg er fortsatt preget av synet som møtte ham torsdag morgen i Stordalen, ikke langt fra tursistmgneten Kjerag. I det naturskjønne området innerst i Lysefjorden lå det døde sauer overalt.

De hadde falt ned fra Kjeragplatået, om lag 100 meter høyere oppe, ifølge bonden.

– Det var lite kjekt, og et makabert syn. Nesten 40 prosent av flokken min er døde, sier Melberg til NRK.

Det var totalt 19 sauer som falt ned fra skrenten. 12 var allerede døde da bonden nådde fram. Tre måtte avlives på grunn av store skader. Videre var to sauer helt ok, mens to var lettere skadet.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

– De ble skremt av hund

Bonde Melberg er ikke i tvil om hva som er skyld i tragedien.

– Det var så mange sauer som falt ned på en gang, så det finnes ikke tvil: De ble skremt av hund.

Han er forbannet over at folk ikke overholder båndtvangen som er i det populære turområdet.

– Når en hund ser sauer, løper den etter. Folk må ta ansvar for hundene sine og ha de i bånd, men det kommer aldri til å skje for folk tror jo aldri at akkurat deres hund kan gjøre noe galt, sier Melberg.

Driftsansvarlig ved parkeringen ved turområdet, Henrik Lilleheim, sier til NTB at det lå døde sauer i hele lia.

– Alle som går ut får beskjed om at dyrene skal gå i bånd. Jeg ser at de går i bånd når de forlater parkeringsplassen, men vet ikke hva de gjør ute i terrenget, sier han.

Stort tap

Melberg legger ikke skjul på han vil vurdere å skyte løse hunder som løper etter sauene sine. 15 døde sauer betyr mye for bonden, rent økonomisk.

– For meg betyr dette stor nedgang i omsetning og at jeg blir satt mange år tilbake i tid. Bare innkjøpsprisen på sauene er på nesten 40.000 kroner, sier Melberg, som ikke hadde forsikret sauene i forkant.

Flere av sauene ligger på fjellhyller nedover på den massive fjellveggen. Disse dyra blir liggende.

– Det blir altfor mye arbeid å ta dem bort, og så har vi ikke plass å gjøre av dem hvis vi tar dem ned heller.