Videoen skal angivelig vise drapet på de to unge kvinnene i Marokko. Østjyllands Politi har bestemt seg for å sikte 14 personer for å dele den omtalte videoen.

Dansk politi har samlet og gått gjennom 118 hendelser som angår deling av videoen, opplyser politiet til Danmarks Radio.

Maren Ueland fra Bryne ble drept da hun og venninnen var på fjelltur i Marokko. Foto: Privat

17. desember i fjor ble norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen drept i Marokko.

Familien: – Bra at de blir straffeforfulgt

NRK har vært i kontakt med familien Uelands bistandsadvokat, Ragnar Falck Paulsen. Han ble informert av Kripos, og har orientert familien.

– De har tatt det til etterretning, sier han.

– Hva synes familien?

Bistandsadvokat for Maren Ueland sin familie, Ragnar Falck Paulsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Familien syns det er bra at de som står bak, blir straffeforfulgt, svarer Falck Paulsen.

LES OGSÅ: Mener terrormistenkte må ha fått hjelp til å spre drapsvideo

Ingen siktet i Norge

I en pressemelding skriver Kripos at de jobber for å hindre videre spredning. Etter drapene startet Kripos en egen etterforskning for å kartlegge hendelsesforløpet best mulig, særlig for å avdekke eventuelle bånd til Norge, Danmark eller de to avdøde.

Til nå har de fått over 400 tips. De fleste omhandler videoen, som er spredd på sosiale medier.

Mens 14 er siktet for deling i Danmark, er det foreløpig ikke opprettet straffesaker i Norge.

Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef i Kripos. Foto: Kripos

Kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen, presiserer at det først og fremst er dansk politi som må gjøre rede for beslutningene de har tatt.

– Men det kan synes som om dansk lovgivning er utformet litt annerledes enn den norske. Det betyr imidlertid ikke at dette er straffritt i Norge, sier hun.

Fikk fjernet videoen flere steder

Hun karakteriserer spredningen som «ganske voldsom» like etter at videoen ble kjent.

– Vi prioriterte skadebegrensning de første dagene, og fikk den tatt ned fra en del nettsteder, sier hun.

I denne fjellsiden skal de to skandinaviske kvinnene ble funnet drept. De to hadde slått opp telt i nærheten av overnattingsstedet Club Alip Francais (CAF) ved foten av Toubkal-fjellet. Foto: Torbjørn Brandeggen

Kripos har tidligere bekreftet overfor NRK at de har bedt flere enkeltpersoner fjerne videoen fra sine Facebook-sider. De har også bedt tjenestetilbydere om det samme.

– Vi hadde et godt samarbeid med Facebook, som tok ned videoen så langt de klarte.

Nilsen ønsker ikke å gå inn på hvilke nettsteder som ikke gjorde slik politiet ba om.

– Folk skal ikke se, dele eller laste ned denne videoen. Det kan være støtende for familien, og belastende for dem som ser den.

Medstudenter fikk drapsvideo

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen. Foto: NRK

Studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, der de to kvinnene studerte, har fått drapsvideoen på e-post og i sosiale medier.

– Det er brutalt, meningsløst og helt, helt uforståelig at vi har medmennesker som kan oppføre seg på denne måten, har rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen tidligere uttalt til NRK.

LES OGSÅ: Kripos reagerer: Ofrenes familie og venner får tilsendt drapsvideo