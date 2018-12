Kripos reagerer: Ofrenes familie og venner får tilsendt drapsvideo

Kripos ble oppmerksom på videoen kort tid etter dobbeltdrapet, og har siden det jobbet med å fjerne og begrense spredningen på internett.

Videoen ble blant annet ble publisert og delt på en stor Facebook-side for barn ungdommer i Norge. Siden har flere tusen medlemmer.

– Kripos har tatt kontakt med flere enkeltpersoner og bedt dem om å fjerne videoen fra sine Facebook-sider, bekrefter Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Samtidig opplever medstudentene til de to drepte kvinnene å få tilsendt drapsvideoen på e-post og i meldinger på sosiale medier.

REAGERER: Jeg tror det går veldig sterkt inn på dem. Vi har mange studenter som er berørt av dette, sier Aasen til NRK. Han er rektor på skolen hvor de to kvinnene studerte. Foto: NRK

– Dette er helt uakseptabelt. Det strider imot alt det vi står for som universitet, nasjon og mennesker. Det er brutalt, meningsløst og helt, helt uforståelig at vi har medmennesker som kan oppføre seg på denne måten, sier rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen til NRK.

Stenger familiens profiler

Kripos bekrefter overfor NRK at også andre pårørende har blitt utsatt for det samme.

De ønsker ikke å kommentere hvem de tror står bak spredningen av videoen, eller hva motivet bak delingen skulle være.

Fredag sa familien Uelands bistandsadvokat at ingen i den familien skal ha sett videoen som sirkulerer i sosiale medier.

– Jeg har ingen kommentar til den videoen. Familien er heller ikke opptatt av at det er pågrepet noen. De er opptatt av å få klarhet i hva som har skjedd, sa bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NRK i går.

Lørdag bekrefter bistandsadvoakten at det gjøres grep for å skjerme familien.

– Politiet har nå stengt Maren Ueland og familien hennes sine Facebook-profiler, sier Paulsen til NRK.

Les mer: Slik jobber Kripos med å fjerne drapsvideo fra nettet

Trykk på sosiale medier

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) studerte friluftsliv, kultur- og naturveiledning i Bø i Telemark.

PÅGREPET: Tre menn ble pågrepet torsdag for det brutale dobbeltdrapet. Mennene er fotografert på en buss rett etter pågripelsen. Nå er ytterligere ni pågrepet. Foto: Marokkansk politi / AFP

Da nyheten om dobbeltdrapet ved foten av fjellet Toubkal ble kjent, begynte det Aasen beskriver som et «et trykk fra sosiale medier» mot medstudentene deres i Norge.

Elevene opplevde å få tilsendt videoklippet i e-poster og på sosiale medier. Avsenderne er personer de ikke kjenner fra før.

– Jeg tror det går veldig sterkt inn på dem. Vi har mange studenter som er berørt av dette, forteller Aasen.

Han sier at omfanget har vært så omfattende at skolen måtte ta grep for å verne om studentene sine.

– Vi har i samråd med politiet bedt dem om å ikke åpne vedleggene. Ikke dele og videresende, men heller ikke slette, og heller ta kontakt med politiet, sier Aasen til NRK.

Aasen sier til NRK at han ikke vet nøyaktig hvor mange studenter som har mottatt henvendelser fra ukjente, men sier det er «mange», og at filmene ikke er sendt i solidaritet eller at det gis noe uttrykk for medfølelse til mottakerne.

– Vi vet ikke hvem som står bak dette. Vi er i dialog med Kripos, og vi vet at politiet arbeider med saken, sier han til NRK.

Den danske avisen BT skriver at familien til Louisa Vesterager Jespersen har fått tilsendt bilder og videoklipp fra ukjente personer på Facebook.

Helle Jespersen sier til avisen at de til slutt måtte deaktivere kontoene sine.

– Vi blir bombardert av mange merkelige mennesker. Noen gode, men også folk som har skrevet at min datter har godt av at hun er død, sier hun til avisen.

Etterforskes

Politiet i Norge og Danmark jobber kontinuerlig med å fjerne videoklippet fra internett, og Kripos har tidligere bekreftet at de nå samarbeider med blant annet Facebook for å hindre ytterligere spredning.

Les mer: Her undersøker norsk politi åstedet for dobbeltdrapet

Axel Due i Kripos bekrefter også at flere av medelevene til Maren Ueland Rogaland og Louisa Vesterager Jespersen har blitt kontaktet av ukjente personer.

ETTERFORSKER: Kripos har blitt kontaktet av flere studenter som har mottatt videoen fra ukjente personer. Axel Due i Kripos bekrefter de etterforsker delingene av videoen. Foto: KRIPOS

– Kripos har også fått inn et titalls tips om at medstudenter og pårørende er blitt kontaktet gjennom venneforespørsler fra utlandet, som har delt videoen.

Kripos har gitt råd om ikke å åpne lenker eller godta venneforespørsler.

– Dette er en del av Kripos sin etterforskning, sier Due til NRK.