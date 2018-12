Kripos: Tror drapsvideo er ekte

Totalt er fire personer pågrepet for dobbeltdrapet på venninnene Maren Ueland fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen fra den danske byen Ikast.

De to venninnene ble funnet drept ved teltet sitt ved en sti opp mot Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, mandag.

Etter at nyheten om dobbeltdrapet ble kjent begynte en video som angivelig viser drapet på én av de to kvinnene å sirkulere på sosiale medier.

Politiet i Norge, Danmark og Marokko har jobbet kontinuerlig med å verifisere om innholdet i videoen er ekte eller ikke.

I Norge ledes undersøkelsene av Kripos, og spesialetterforskere har jobbet med videoen siden den dukket opp på nettet, onsdag.

Fredag morgen sier Kripos at verifiseringsarbeidet foregår fortsatt, men at de knytter videoen til dobbeltdrapet.

– Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte. Vi samarbeider tett med dansk politi i det arbeidet vi gjør, sier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Samtidig som arbeidet med å verifisere innholdet, arbeides det parallelt med å få videoen fjernet fra nettet.

Kripos opplyser til NRK at de har fått bekreftelse fra sine marokkanske kolleger om at de fire som er pågrepet er identiske med mennene som i går dukket opp i en propagandavideo på sosiale medier.

Mennene sitter foran et hjemmelaget IS-flagg og sverger troskap til terrororganisasjonen.

Videoen skal ha blitt tatt opp i forrige uke. Verken Norge eller Danmark blir nevnt i videoen, og det gis heller ikke noe forvarsel om drapene.

– Vekker gru og avsky

Videoen er delt flere steder på sosiale medier og nett, og forsker på vold og traumatisk stress sier det kan være skadelig for barn:

– Det handler om virkelig menneskelig lidelse og en villet lidelse. Henrettelse av andre mennesker griper inn i det mest grufulle vi kan tenke oss. Det vekker gru og avsky, sier forskningsleder Grete Dyb ved nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Forskeren mener det kan være et problem at barn kommer over videoen ved et uhell i en feed på sosiale medier, for eksempel.

– AVSKY: Grete Dyb ved nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Foto: NKVTS

– Ofte er problemet at barn vet at de har gjort noe galt, at de ikke skal se dette, og når de vet at de har gjort noe galt så vet de ikke hvem de skal vende seg til for å få hjelp, sier forskeren.

Hun sier det kan gi søvnløshet og ber derfor voksne snakke med barn om det:

– Det er aldri galt å si til barna sine at hvis du ser ting på nettet så må du komme til meg, sier forskeren til NRK.

Mottatt flere tips

Torsdag ble det kjent at Kripos også gjør undersøkelser i Norge. Christoffersen sier til NRK at Kripos også har mottatt en rekke nye tips i saken.

– Informasjonen blir fulgt opp av oss, blant annet med avhør. Vi ønsker fortsatt informasjon, da særlig om selve reisen og oppholdet til den norske og den danske kvinnen i Marokko, sier kommunikasjonsrådgiveren til NRK.

Fire menn pågrepet

Det har pågått en intens jakt på drapsmennene sine de to venninne ble funnet. Tirsdag ble én mann pågrepet, mistenkt for drapet i byen Marrakech. Etter pågripelsen, ble tre menn etterlyst med navn og bilde.

PÅGREPET: Disse tre mennene ble pågrepet torsdag morgen av politiet i Marokko. De er mistenkt for dobbeltdrapet på Maren Ueland fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen. Foto: 2m.ma

Torsdag morgen gikk politiet til ytterligere tre pågripelser i saken.

Mennene ble pågrepet ved Bab Doukkala-plassen i sentrum av Marrakech, skriver det marokkanske nettstedet Kech24.

Mennene er i alderen 25 til 33 år. De skal ha vært gjetere i området hvor kvinnene ble drept, melder den marokkanske statskringkasteren 2m.ma.

Ifølge nettstedet ble de arrestert etter at politiet stoppet og gjennomsøkte bussen de satt på. Politiet skal ha funnet de tre mistenkte og de skal ha vært i besittelse av det politiet tror er gjerningsvåpenet.

De tre arresterte skal ha fjernet skjegget for ikke å bli gjenkjent, men ble likevel pågrepet.