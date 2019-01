Mener terrormistenkte må ha fått hjelp til å spre drapsvideo

Kort tid etter drapet på de to studentene Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen i Atlasfjellene i Marokko, begynte en drapsvideo fra åstedet å sirkulere på nettet.

De to studentene ble funnet drept den 17. desember.

Familiemedlemmer og bekjente av de to venninnene opplevde å få videoen tilsendt på sosiale medier og på e-post.

Marokkos ambassadør til Norge, Lamia Radi, sier til NRK at politiet i hjemlandet etterforsker om gjerningsmennene fikk hjelp til å spre videoklippet.

Radi sier at teorien er at de fire mennene som er siktet for selve drapet, klarte å finne informasjon på mobiltelefonen til de drepte om hvem de var, og hvor videoen skulle sendes.

Formålet, ifølge ambassadøren, var å skremme og sjokkere.

– Når vi ser på profilen til de fire gjerningsmennene, så kan de ikke ha gjort dette selv. Det er en organisasjon bak dem. Disse menneskene som er hjemløse og analfabeter, kan ikke ha kommet på den ideen selv, sier ambassadøren til NRK.

JAKTER BAKMENNENE: Marokkos ambassadør til Norge, Lamia Radi, sier at gjerningsmennene må ha fått hjelp til å spre drapsvideoen. Foto: Tormod Strand / NRK

Radi har tidligere uttalt at de mistenkte for dobbeltdrapet, som etterforskes som et terrorangrep, ble hjernevasket og radikalisert raskt.

Nå jobber marokkansk etterretning med å spore opp bakmennene. Saken etterforskes internasjonalt, og ambassadøren understreker at bakmennene kan oppholde seg i andre land enn Marokko.

– De har blitt inspirert av disse menneskene som fortalte dem hva de skulle gjøre, sier Radi.

Totalt er 15 personer arrestert i forbindelse med dobbeltdrapet.

FILM: De fire drapsmistenkte mennene sitter foran et svart flagg og snakker til kamera i et enkelt opptak med dårlig lydkvalitet. Totalt har 15 personer blitt arrestert i forbindelse med dobbeltdrapet. Foto: faksimile fra sosiale medier

Kripos på sporet

Siden drapsvideoen dukket opp, har Kripos jobbet med å fjerne videoen og begrense spredningen. Facebook har også bistått i fjerningen, har Kripos tidligere bekreftet.

Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, sier at de fortsatt jobber med å spore hvor videoen ble lastet opp første gang, og av hvem.

– Det er noe vi fortsatt jobber med å finne ut. Den kan ha blitt lastet opp et eller flere steder samtidig. Vi har ikke kommet til bunns i dette, og har ikke noen tilfredsstillende svar på det nå.

DREPT: De to venninnene Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Danmark ble funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell. Foto: Privat

Familiemedlemmer, venner og medstudenter av de to drepte venninnene har fått tilsendt videoklippet av ukjente personer. Kripos har oppfordret de som får tilsendt videoen om å ikke se den, men heller tipse Kripos.

Christoffersen sier at de har mottatt nærmere 400 tips i saken til nå. De aller fleste tipsene handler om videoene, og hvor disse har blitt delt på nettet.

– Vi er kjent med at videoene ble lagt ut på private Facebook-sider ganske raskt. Det er vanskelig for oss å vurdere om dette er gjort av ond vilje eller ubetenksomhet, sier han til NRK.