Vil kreve erstatning fra dronepiloter

To droner skapte store problemer for innkommende fly til Oslo lufthavn på torsdag. Den ene tilhørte en eiendomsmegler som tok bilder av en bolig. Flere fly måtte omdirigeres til andre flyplasser og mange passasjerer ble stående fast på OSL.

Episoder der droner hindrer flytrafikken i Norge skjer nå så ofte at SAS vil vurdere å gå til erstatningssøksmål mot dronepiloter som bryter reglene.

– Det skjer for ofte, og det skaper store problemer for våre passasjerer og påfører økonomiske kostnader for vår del. Vi står til ansvar for passsasjerene, og kansellerte og forsinkede flygninger kan få store konsekvenser for dem, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, mener dronepiloter må holdes ansvarlig for kostnadene de påfører flyselskaper og passasjerer. Foto: Astri Husø / NRK

Han sier det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye hendelser som dette koster, men at det er snakk om flere hundre tusen kroner.

Widerøe sier de ikke har vurdert om de vil ta rettslige skritt mot dronepilotene. Det er første gang droner hindrer et av flyene deres fra å lande av

Norwegian har ikke svart på NRKs henvendelser.

Flere fly ble omdirigert til Torp lufthavn i Sandefjord på grunn av dronene over Oslo lufthavn. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Kan koste flere millioner

I 2017 registrerte Luftfartstilsynet tolv tilfeller der droner trengte inn i luftrommet over norske flyplasser. Tre ganger førte det til stengte flyplasser.

Luftfartstilsynet sier de ser alvorlig på droner som kommer i konflikt med luftfartøy.

– En kollisjon mellom fly og drone kan resultere i alvorlige ulykker og tap av menneskeliv. I slike tilfeller risikerer droneføreren fengselsstraff, samt å stå til ansvar for skader på mange millioner kroner, sier seksjonssjef for ubemannet luftfart, Bente Heggedal.

Passasjerer mister rettighet

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet sier flypassasjerer som blir hindret av droner ikke har de samme rettighetene som ved flere andre typer hendelser. Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet

Hvis flyreisen din hindres av en drone kan det også få konsekvenser for retten din til erstatning. Hvis flytårnet stenger luftrommet på grunn av en drone, vil det ifølge Forbrukerrådet sannsynligvis være en såkalt ekstraordinær omstendighet etter EU-forordningen.

– Da har du ikke krav på noen kontantkompensasjon. Men du vil alltid ha krav på informasjon og forpleining hvis forsinkelsen blir over en bestemt lengde, sier Pia Cecilie Høst, leder for Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet.

Hvis du er på et fly som hindres av en drone og mister en flyforbindelse videre, vil du sannsyligvis ha krav på plass på et nytt fly. Men dette avhenger også av andre forhold som hvor langt man skal reise.

– Passasjerer kan sjekke flykalkulatoren for å se hvilke rettigheter de har hvis flyet deres er forsinket, sier Høst.