Miljøbyråden: – Det har vært ganske mye personhets

– Det er på mange måter nok en uke på jobben. Det har vært et hektisk år, men det toppet seg på mandag da alt skjedde klokken tolv, det må jeg innrømme, sier byråden om uka som har gått.

Klokken 12.00 mandag holdt nemlig Bjørnar Moxnes pressekonferanse der han annonserte at Rødt vil fremme mistillitsforslag mot Berg dersom byrådet ikke hever kontakten med søppelfirmaet Veireno, etter de siste måneders søppelkaos i hovedstaden.

På samme tidspunkt annonserte direktøren i Renovasjonsetaten at han gikk av som søppelsjef, etter initiativ fra byråden.

– Hadde blitt lei meg

Tirsdag ble dieselforbudet innført i Oslo, noe som fikk Frp-politiker Kristin Brataas til å kalle byråden for både fittetryne og vitenamsermegge i et Facebook-innlegg.

– Det har vært ganske mye personhets siden jeg ble byråd. På mange måter har jeg fått ganske hard hud når det gjelder dette. Jeg tar det ikke personlig, fordi det er rollen min de snakker om, og ikke meg, sier Lan Marie Berg.

– Men samtidig, hvis jeg skulle se for meg at hun skulle ha sagt det til meg direkte, så hadde jeg jo blitt veldig lei meg.

Berg tror sosiale medier gjør at terskelen for å si stygge ting om folk er lavere enn ellers.

– Der ser enn ikke for seg at man snakker direkte til personen. Og da tillater man seg mer, sier hun.

– Leser du kommentarfelt?

– Veldig lite, og om jeg leser dem så tenker jeg ikke at det er til meg.

«Jentungen i Rådhustårnet»

Men selv om hun ikke leser dem selv, så vet hun at det er en del hets i kommentarfeltene. Hun har flere ganger blant annet blitt omtalt som «Jentungen i Rådhustårnet».

– Det er jo en form for hersketeknikk. Jeg må bare ta det som det er og gå videre. For meg er det viktigst at jeg har muligheten til å gjøre mange grep som jeg mener er riktig for byen og som jeg mener vil gjøre hverdagen bedre for mange mennesker, og det er et privilegium.

Selv om Miljøbyråden gjerne snakker om hvordan hun vil prioritere sykkelveier, at hun ønsker seg et bilfritt sentrum, at bompengene bør økes for å minske biltrafikken og nå dieselforbudet denne uken, er det også da hun mottar flest trusler og kommentarer.

– Det kommer ofte en del trusler nå det handler om restriksjoner på bilkjøring. Men det som er annerledes denne uken er at jeg også har fått mange veldig hyggelig meldinger hvor folk har vært positive, sier hun.

Hør hele intervjuet med byråden fra ettermiddagssendingen på P1 her: