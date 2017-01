Frp-politiker kalte byråden for vietnamesermegge på Facebook

Ved midnatt tirsdag la studieleder i Nordre Aker Frp Kristin Brataas ut en melding på sine private facebook-side, i frustrasjon over dieselforbudet som ble innført i Oslo tirsdag morgen.

Der langet hun ut mot samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og omtalte hun blant annet med grove og rasistiske ord.

– Det var i affeksjon at jeg la det ut som privatperson. Da kom jeg med en del upassende ord, så jeg fant ut at jeg skulle fjerne hele innlegget for det kan ikke stå sånn, sier Brataas til NRK.

– Ikke uvanlige banneord

Det var Dagsavisen som først omtalte saken. I innlegget, som nå er fjernet, skriver Brataas blant annet.

«Jeg blir så inni granskauen forbanne på dette "fittetryne" av en vietnamesermegge.»

– Nå er det sånn at de uttrykkene som ble brukt er fra den tiden jeg var yngre å bodde i Trondheim, så var det ikke uvanlig med den type banneord. Det er som at en nordlending skulle si hestkuk, forklarer hun.

Brataas beklager at hun brukte banneordene, men avviser at innholdet i facebook-posten er rasistisk.

– Jeg har jo i hvert fall fem halvsøsken som er halvt filippinske. Jeg tror ikke mine søsken vil betegne det som rasistisk, sier Brataas.

Flere reagerte på innlegget

Leder av Oslo Frp, Aina Stenersen ble gjort oppmerksom på innlegget av flere personer som reagerte på det som var skrevet. Hun sier dette ikke er holdninger eller standpunkt som Oslo Frp står for.

– Jeg er veldig opptatt av at man skal diskutere sak og ikke person og ikke komme med personkarakteristikker av andre. Det har vi alle som politikere et ansvar for å ikke gjøre, sier Stenersen.

Hun sier saken vil bli behandlet internt i partiet. Stenersen har ikke blitt kontakten av Lan Marie Berg om saken.

– Vi følger interne retningslinjer i slike saker og kommer også til å ha et møte om det. Jeg er glad for at hun har fjernet det og håper vi kan diskutere dieselforbudet og ikke personkarakteristikker.