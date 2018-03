Mannen som ble skutt på Bjørndal i Oslo er død

Politiet etterforsker nå saken som en drapssak.

Mandag morgen ble mannen funnet kritisk skadet i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo etter meldinger om skudd.

Mannen fikk først livreddende førstehjelp, før han ble brakt til Ullevål sykehus. Politiet har tidligere sagt at han ikke hadde ligget lenge da han ble funnet rett etter klokken 6. Mannen hadde et utenlandsk id-kort på seg.

Mandag formiddag var mannens tilstand kritisk, men stabil. Tirsdag opplyste politiet at mannens pårørende hadde kommet til Oslo.

– Fornærmede fra skytingen på Bjørndal tidlig mandag morgen, døde på sykehus i ettermiddag-kveld. Hans nærmeste pårørende er varslet.

Mandag var det to skyteepisoder i Oslo, en på Bjørndal og en på Lambertseter kort tid senere.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

På en pressekonferanse om de to skyteepisodene i Oslo 12. mars, sa Grete Lien Metlid, som er leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, at skyteepisodene trolig var en konflikt eller et oppgjør i et kriminelt miljø.

Pågripelser

Ingen personer er pågrepet i forbindelse med skytingen på Bjørndal, opplyste Metlid tirsdag ettermiddag.

I forbindelse med skytingen samme dag på Lambertseter har politiet pågrepet fem personer. Tre av dem er varetektsfengslet i fire uker, med to uker i full isolasjon. De er siktet for å ha deltatt i Lambertseter-skytingen. Flere av dem har vært sentrale skikkelser i B-gjengen.

Politiet har ikke utelukket at de to hendelsene mandag morgen kan sees i sammenheng.

Etterforskningen har også ført til en politiaksjon mot en privat bolig i Askim. Ingen skal være pågrepet under aksjonen.