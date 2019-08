Forstander i moskeen: – Det er et forferdelig syn

– Det var en grusom følelse å komme inn her sammen med politiet i dag. Det er et forferdelig syn, sier forstander i moskeen, Hafeez Ahmed, til NRK.

På teppet på gulvet er det tydelig blodspor etter kampen mellom Mohamed Rafiq, Mohamed Iqbal og 21-åringen som nå er siktet for drap og drapsforsøk.

Inngangsdøren til moskeen er også ødelagt, etter å ha blitt skutt på av gjerningsmannen.

På veggene kan man se tydelige merker etter kulehull.

– Det er en ganske ubeskrivelig følelse. Det er vanskelig å kunne sette ord på det. Jeg tror kroppen må få roe seg ned. Nå klarer jeg ikke helt å forstå det, sier Ahmed.

Bønneteppene i moskeen ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen». Foto: Nadir Alam / NRK

Fortsetter dialogen med politiet

Det var like etter klokken 16.00 lørdag at det ble meldt om skyting ved moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen».

En mann 21 år gammel mann er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drapet på stesøsteren. Hun ble funnet død i et hus i Bærum lørdag kveld. Hendelsene ses i sammenheng.

Politiet har gjort undersøkelser i moskeen i natt og i dag.

– Nå skal vi ha et møte om beredskapen i kommunen sammen med politiet. Da skal vi snakke om hvordan vi skal jobbe videre med dette, sier moskeen forstander til NRK.

Inngangspartiet til moskeen er knust etter lørdagens terrorforsøk. Foto: Nadir Alam / NRK

– Må prøve å se fremover

Politiet bekreftet på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det ble avfyrt flere skudd ved moskeen, og de har funnet våpen på stedet.

De ønsker ikke å gå ut med informasjon om hvilke våpen som ble brukt eller hvor mange skudd det var snakk om.

De ansatte i Bærums-moskeen er fortsatt svært preget av hendelsen. Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id etter skyteepisoden.

– Er dere redde?

– Jeg føler meg ikke noe tryggere nå, men man kan ikke gå med redsel i kroppen heller. Man må heller prøve se fremover, sier Hafeez Ahmed.