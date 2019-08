65-åringen skal ha stoppet siktede: – Glad for all støtten jeg har fått

– Jeg er veldig glad for all den hjelpen og støtten jeg har fått, sier Mohamed Rafiq til pressen, via bistandsadvokat Abdul Satar Ali, som også fungerer som tolk.

Rafiq (65) hylles, sammen med Mohamed Iqbal, for å ha stoppet en norsk statsborger i 20-årene, som tok seg inn i en Al-Noor Islamic Centre i Bærum og løsnet skudd lørdag.

Dagen etter den dramatiske hendelsen smiler Rafiq til pressen og virker glad for at utfallet av lørdagens hendelse ikke ble verre.

65-åringen sier han selv ikke skjønner hvordan han klarte å overmanne den bevæpnede mannen i 20-årene.

– Hvor fikk jeg styrken fra, spør han seg og takker gud for hvor raskt han handlet. Han forstår ikke selv hvordan han klarte det, men han er en helt. Det er ikke tvil om at han reddet seg selv og andre gjennom sine handlinger, sier bistandsadvokaten.

SKREMT: Styremedlem og forstander Irfan Mushtaq i al-Noor Islamic sier mannen som løsnet skudd i en moské i Bærum ble overmannet av en mann i 70-årene.

– Sørget for at det ikke gikk flere liv

En bruker med samme navn som den siktede la kort tid før moskéangrepet ut et innlegg i et nettforum, der han omtaler flere høyreekstreme masseskytere på en positiv måte. På en pressekonferanse søndag formiddag opplyser politiet at den siktede hadde høyreekstreme holdninger.

Hendelsen ved moskeen i Bærum blir derfor etterforsket som et forsøk på en terrorhandling, opplyser enhetsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Politiinspektøren berømmet samtidig den som hadde stoppet den siktede for å ha utvist stort mot.

Forstander Irfan Mushtaq i Noor Islamic Center sa lørdag at opptredenen til en mann i 70-årene var helt avgjørende for at den siktede nordmannen ble overmannet og pågrepet av politiet.

Selv om det viser seg at Rafiq er 65 år gammel, skryter Mushtaq fortsatt like mye av gårsdagens helt.

– Vi har to helter her i dag. De sørget for at det ikke gikk flere liv. Den ene holdt og den andre slo lenge før politiet kom, sier Mushtaq.

Lørdag kveld ble det også kjent at en ung kvinne var funnet død i en bolig i Bærum. Kvinnen har ifølge politiet en familierelasjon til den unge mannen,

Mannen i 20-årene er nå siktet for både drap og drapsforsøk. Politiet opplyste lørdag at de hadde funnet «flere våpen» inne i moskeen.

Menigheten i Al-Noor Islamic Centre i Bærum var samlet til id på Thon hotell i Sandvika søndag. Mohamed Rafiq (t.v.) og Mohamed Iqbal er de store heltene dagen etter skytehendelsen. Rafiq skal ha overmannet gjerningspersonen, mens Iqbal slo ham, forteller vitner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flyttet feiringen

Etter angrepet i går ble id-feiringen i Al-Noor Islamic senter flyttet til Thon hotell i Sandvika.

– Det var veldig tøft for meg da jeg fikk vite hva som hadde skjedd i moskeen jeg er tilknyttet, sier Saboor Asif til NRK.

– Vanligvis feirer vi jo der, og det var veldig trist for meg. Det er et veldig godt samhold i moskeen vår.

Etter gårsdagens hendelse har Politidirektoratet iverksatt forebyggende tiltak.

Søndag vil derfor all politi i Oslo politidistrikt være bevæpnet, og har økt sikkerheten i forbindelse med eid-feiringen.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i en pressemelding.

Politiet fant den døde kvinnen da de undersøkte en adresse i Bærum i forbindelse med skytingen mot en moské lørdag ettermiddag. En mann i 20-årene er nå siktet for drap og drapsforsøk.

