Drapet i Maridalen: Politiet har fått tips om hvem avdøde kan være

Saken oppdateres

– Vi har fått inn tips om hvem folk tror det er, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til NRK.

De ønsker fortsatt å komme i kontakt med personer som var i området i det aktuelle tidspunktet, samt personer som har hatt opphold her.

Onsdag klokken 15 ble en person funnet død og forkullet i Maridalen i Oslo. Brannvesenet hadde først fått melding om en brann i området og NRK får opplyst at liket fortsatt brant da politiet kom til stedet.

Tidligere drapsdømt

Kraby sa i etterkant av gårsdagens fengslingsmøte at avdøde vil bli obdusert.

– Det er tekniske undersøkelser og en obduksjon som blir gjort nå, og vi håper på å få svar så raskt som mulig. Vi håper det er et godt nok materiale til å kunne gi oss det.

John Edvin Lie (55) – tidligere kjent som Johnny Olsen – som ble dømt for dobbeltdrapet på Hadeland i 1982, ble pågrepet i nærheten av det stedet der liket ble funnet.

Han er nå siktet for drap og likskjending, og er varetektsfengslet i fire uker, én av dem i full isolasjon.

– Merkelig valg av åsted

Nekter straffskyld

Forsvarer Benedikte Jamth bekrefter overfor NRK at 55-åringen nektet straffskyld, men sier hun ikke kan kommentere drapssiktelsen ytterligere fordi sakens dokumenter er klausulerte.

Av kjennelsen går det frem at politiet mener den avdøde har blitt påtent, og at det derfor er sannsynlig at vedkommende også har blitt drept.

Olsen anker kjennelsen.