Jon Edvin Lie ikke lenger siktet for drap

– Vi har foretatt etterforskning nå i fire uker, og den har gitt oss opplysninger som tyder på at det ikke har vært noe drap. Vi ønsker av hensyn til de pårørende ikke å gå inn på nærmere detaljer i hva som ligger i dette, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NRK.

Den siktede 55-åringen har hele tiden nektet befatning med drap og likskjending.

Anker fengslingen

FIKK MEDHOLD: Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby har frafalt siktelsen om drap, men mistenker fortsatt Jon Edvin Lie for likskjending. Foto: Andreas Sundby / NRK

Jon Edvin Lie møtte torsdag i Oslo tingrett, der han ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Tingretten er enig med politiet i at mistanken om likskjending fortsatt består. Vi etterforsker nå videre opp mot dette. Vi utelukker for øvrig ikke at det kan være andre personer involvert, men vi har ingen i søkelyset ennå, sier Kraby til NRK.

Lie har anket avgjørelsen om å varetektsfengsle ham.

– Min klient erkjenner fremdeles ikke straffskyld, selv om siktelsen nå er endret. Han har hele tiden hevdet sin uskyld. Han har anket kjennelsen og er ikke enig i at det er grunnlag for å fengsle han, skriver forsvarer Benedikte Sunde Jamth i en sms til NRK.

Fikk melding om brann

Det var onsdag 18. juli klokken 15 en person ble funnet død og forkullet i Maridalen i Oslo. Brannvesenet hadde først fått melding om en brann i området og NRK får opplyst at liket fortsatt brant da politiet kom til stedet.

Den avdøde er en etnisk norsk mann i slutten av 30 årene, som er født og bosatt i Oslo.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt har tidligere i saken opplyst at Lie bodde i skogen ved teltplassene i Maridalen der den forbrente personen ble funnet.

Hadelandsdrapene

Lie har en lang kriminell fortid, og var en av hovedmennene bak Hadelandsdrapene i 1981. Han og fire andre, som alle var medlemmer av den nynazistiske gruppen Norges Germanske Armé, stjal våpen fra Heimevernet. I tillegg stjal de 50 kilo dynamitt i Mandal.

Det brøt imidlertid ut en krangel i gruppen da to av mennene, som ble lovet belønning for våpenranet, krevde pengene de mente de hadde rett på.

I frykt for at de to mennene ville gå til politiet med opplysninger om våpenranet, orkestrerte Lie og to medsammensvorne det som senere ble kjent som Hadelandsdrapene.

Mennene ble skutt i nakken og senere skutt 29 ganger med maskinpistol. Lie ble dømt til 18 år i fengsel, men ble løslatt i 1993. De to andre ble dømt til henholdsvis 18 og 12 års fengsel.