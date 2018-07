Hadeland-drapsmann siktet for nytt drap og likskjending

Onsdag ble en død og forkullet person funnet i Maridalen i Oslo. En mann i 50-årene ble kort pågrepet kort tid etter, opplyste politiet på en pressekonferanse torsdag.

Den siktede er John Edvin Lie (55) – tidligere kjent som Johnny Olsen.

Han ble torsdag varetektsfengslet i fire uker, siktet for drap og likskjending. Han nekter straffskyld for det han er siktet for, opplyser hans forsvarer Benedikte Jamth til NRK.

Olsen er godt kjent av politiet, med et langt rulleblad som strekker seg tilbake til 80-tallet.

Av kjennelsen går det frem at politiet mener den avdøde har blitt påtent, og at det derfor er sannsynlig at vedkommende også har blitt drept.

Når det gjelder grunnlaget for mistanke, viser Oslo tingrett til at Olsen ble pågrepet like ved funnstedet. Videre viser tingretten til at Olsen er dømt for voldskriminalitet en rekke ganger de siste årene, sist i 2014.

FORBRENT: Onsdag ettermiddag fant brannvesenet et forbrent lik på dette området i Maridalen i Oslo. Hendelsen ble først rapportert som en skogbrann. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Dømt for Hadelandsdrapene

Olsen var en del av pønkmiljøet en kort tid i oppveksten, men gikk over til den høyreekstremistiske gruppa Vigilante i 1978.

I 1982 ble Olsen, da 18 år, dømt for dobbeltdrap sammen med to andre gjerningsmenn. Saken ble kjent som Hadelandsdrapene, og ofrene var to bekjente i det høyreekstreme miljøet.

HADELANDSDRAPENE: I 1982 ble to personer drept etter en uenighet om et våpentyveri. John Edvin Lie, som da het Johnny Olsen, ble dømt til 18 års fengsel. Foto: Ntb / NTB scanpix

Bakgrunnen for drapene var at de fem mennene hadde stjålet våpen fra et våpenlager tilhørende Heimevernet. Men det oppsto en uenighet da de to ofrene krevde betaling for tyveriet. En av gjerningsmennene fryktet at de ville gå til politiet, og ga derfor ordre om at de to måtte drepes, ifølge Wikipedia.

De to ble henrettet på en øde bro på Hadeland. Til sammen ble de to skutt med 29 skudd fra pistol og maskinpistol.

Dette bildet fra 1982, viser siktede Johnny Olsen på vei ut av retten i forbindelse med Hadelandsdrapene. Foto: Ntb / NTB scanpix

Det drapsmennene ikke visste, var at et av ofrene allerede hadde sprukket i politiavhør. Politiet var derfor i området og forberedte en pågripelse før skuddene falt.

På vei bort fra åstedet klarte drapsmennene å komme forbi den første politisperringen, og avfyrte flere skudd mot politiet. Etter den påfølgende biljakten endte fluktbilen i grøfta, og drapsmennene ble arrestert.

Olsen ble dømt til 18 års fengsel, men slapp ut på prøve i 1993 etter 12 år bak murene. De to andre gjerningsmennene ble dømt til henholdsvis 12 og 18 års fengsel.

Pistol og øks

Etter at Olsen ble prøveløslatt i 1993, fortsatte han å være aktiv i nynazistmiljøene.

Olsen er i etterkant av Hadelandsdrapene domfelt for flere andre forhold, blant annet for skyteepisoder og flere alvorlige gateslag i Oslo på 90-tallet

I 1998 ble han dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, etter at han skjøt en person i hånden. Han ble også dømt for en rekke trusler med skytevåpen. Olsen ble dømt til seks års fengsel, hvorav fire ble gjort betinget.

I mars 2000 ble Johnny Olsen frifunnet for å ha opptrådt truende, med blant annet en øks. Tiltalen var tatt ut etter et sammenstøt mellom blitzere og nasjonalister i Oslo sentrum natt til 5. april i 1998, der en 19 år gammel kvinne ble skutt i låret.

SKUTT: En 19 år gammel kvinne ble skutt i låret i april 1998, i forbindelse med sammenstøt mellom blitzere og nasjonalister. Skuddene falt mens politiet var til stede utenfor utestedet Elm Street i Oslo sentrum Foto: Morten Holm / NTB scanpix

I retten bedyret Olsen at han hadde hatt øks i nødverge på grunn av at han fryktet for sin egen sikkerhet, noe retten trodde ham på. Johnny Olsen fikk størst oppmerksomhet etter sammenstøtet, ettersom han var straffedømt tre ganger tidligere.

I 2000 sa Olsen i et intervju med Dagbladet at han ønsket å bryte med det nasjonalistiske miljøet.

– Jeg vil ut av miljøet. Få meg familie. Men hvilken kvinne kan vel bli glad i meg? Jeg er Johnny Olsen, sa han.

Innrømmet Blitz-attentat

I februar 2004 ble Olsen dømt på nytt, denne gangen til fem måneders fengsel etter å ha skadet sin samboer med kniv.

For øvrig ble Olsen trodd i retten på at han hadde kommet seg ut av det nynazistiske miljøet.

En måned seinere, 27. mars 2004, troppet Johnny Olsen opp hos Dagbladet og tilsto at han stod bak de uoppklarte bombeangrepene mot Blitz-huset i Oslo 21. august 1994.

Så seint som i mai 2018 ble Olsen ilagt et forelegg på 8000 kroner for å ha stjålet en luftpistol, kuler til luftpistol og ett par sko til en samlet verdi av 1997 kroner fra XXL.

SE VIDEO: Oslo-politiet orienterer om hendelsen i Maridalen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Oslo-politiet orienterer om hendelsen i Maridalen.

Helseplager

Når det gjelder drapet Olsen nå er siktet for, opplyste politiet på en pressekonferanse torsdag at de foreløpig ikke har identifisert avdøde.

– Vi har av den grunnen heller ikke varslet noen pårørende. Avdøde vil bli obdusert i løpet av dagen, og vi vil derfor komme tilbake til alder, kjønn og nasjonalitet med mer, sier Anne Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt.

Politiet ba torsdag om full isolasjon av Olsen i to uker, men fikk bare medhold i at han kunne holdes isolert i én uke.

Av torsdagens kjennelse fremgår det at Olsen har hatt en del helseplager de siste årene, og at hans psykiske helse er uavklart. Forsvarer Jamth sier til NTB at hennes anker kjennelsen. Hun mener hans kriminelle bakgrunn ikke er relevant for saken.

Den døde ble funnet i et populært turområde. Det går stier på kryss og tvers i området, og politiet satte torsdag formiddag opp flere sperringer rundt funnstedet.

Solem sier at sentrale spørsmål i etterforskningen blant annet er om det har vært vitner til selve hendelsen, om avdøde ble brent levende og om det er noen relasjonen mellom siktede og avdøde.