Dette må du vite om årets influensa

– Nå vil det øke ganske kraftig på med flere syke, og det går få uker til influensanivået vil være på topp.

Det forteller Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet.

Den siste uken i 2018 gikk mange til legen med influensasymptomer. Andelen positive virusprøver økte fra sju til ti prosent og markerer starten på vinterens influensautbrudd.

– Vi forventer en topp i starten eller midten av februar, det pleier å være rundt vinterferien.

KOMMER BRÅTT PÅ: Influensa kjennetegnes gjerne av at den kommer hurtig, sier Karoline Bragstad i influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Kan være influensa uten høy feber

Influensaen kommer ofte brått og varer som regel i sju til ti dager.

Vanlige symptomer er feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter.

– Må man ha skikkelig feber for å ha influensa?

– Nei, det må man faktisk ikke. Influensa kan gi mange forskjellige sykdomsbilder.

Det skjer kanskje et par ganger i voksen alder at man får ordentlig influensa og går ned for telling. Men så er det alle de andre gangene der du er uggen og småsyk, og det kan også være influensa.

Hvis man er usikker på hva man har fått i kroppen, er det ett tegn man kan se etter som er helt typisk, ifølge Bragstad.

– Som oftest starter influensaen veldig mye hurtigere enn de andre forkjølelsessykdommene. Du blir ganske akutt dårlig, gjerne med feber, muskelsmerter, og hosting. Nysing er ikke så vanlig for influensa.

Håper færre eldre rammes

Årets mest utbredte influensavirus er av typen A, H1N1, en variant av viruset fra svineinfluensapandemien i 2009.

Til forskjell fra de to siste sesongene, er det ventet at flere yrkesaktive vil bli smittet i år.

– Influensa rammer barn mest hyppig, og årets variant kanskje enda flere enn vanlig. I tillegg er det mange i den yrkesaktive alderen som blir smittet. De to siste virusene gikk mer ut over de eldre, så vi kan håpe på at de slipper litt enklere unna i år.

ÅRETS VAKSINE: Årets mest utbredte influensavirus er av typen A, H1N1, en variant av viruset fra svineinfluensapandemien i 2009. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Kuren for å bli frisk

Foreløpig er det dessverre ingen rask kur for å bli frisk.

Medisinen er hvile, mye drikke, febernedsettende og smertestillende. Som regel går sykdommen over av seg selv, sier Bragstad.

– Det viktigste er å ta det med ro, holde sengen og prøve å ikke smitte andre. Dersom man vet at man tilhører en risikogruppe, kan man gjerne gå til lege dersom man har hatt feber i flere dager.

For å unngå å smitte andre, bør man i tillegg til å begrense omgangskretsen sin, hoste i albuekroken og vaske hendene sine godt og ofte, sier Bragstad.

– Og er man redd for å bli smittet, bør man vaksinere seg.

Sesongens influensavaksine Ekspandér faktaboks Ifølge Folkehelsetinstituttet tilhører nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine. Dette gjelder blant andre alle over 65 år, folk som bor på sykehjem og i aldersboliger, gravide etter 12. svangerskapsuke og voksne og barn med nedsatt immunforsvar. Selv om influensasesongen er i gang, er det ikke for sent å ta vaksine. For sesongen 2018-2019 inneholder influensavaksinen 3 virusvarianter:  A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virus

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-lignende virus

B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87 linje)

Merker større pågang

På Apotek 1 på Sagene i Oslo merker de at flere og flere syke kommer innom.

– Det er mange som har blitt syke nå i det siste. November og desember var relativt rolig hos oss, forteller farmasøyt Alexandra Shalina.

På apoteket både selger de og setter influensavaksiner.

– Mange blir syke på denne tiden av året fordi det er kaldt. I jula er man også mye sammen med andre, så det er lett å bli smittet, sier Shalina.

GODE RÅD: – Det beste man kan gjøre for å unngå å bli smittet er å vaksinere seg, sørge for å vaske seg godt på hendene og holde seg unna andre som er syke, sier farmasøyt Alexandra Shalina. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Rekordmange har tatt influensavaksine

Ifølge de siste tallene har allerede nå 494.179 personer vaksinert seg.

Det er flere enn i løpet av hele influensasesongen i fjor, men fortsatt ikke like mange som helsemyndighetene skulle ønske.

Vaksinen beskytter mot flere ulike typer influensavirus.

Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør immuniteten mot de gamle variantene utdatert.