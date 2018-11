Økt etterspørsel etter influensavaksine – lagrene tømmes

Apotek 1 jobber nå med å få inn influensavaksiner fra utlandet.

– Det er tomt hos grossisten vår, og vi jobber med å få pakninger fra utlandet. De ventes innen kort tid, sier kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1.

Hun opplyser at noen apotek er tomme, mens andre har litt på lager.

Ofstad sier det er økt etterspørsel etter vaksinen.

– Vi bestilte 30 prosent mer i år enn i fjor. Grossisten sier det er stor etterspørsel i hele Europa.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er sesongens influensautbrudd ennå ikke i gang, selv om de ser en svak økning i antall tilfeller. Ønsker du vaksinen før sesongen starter, må du altså være rask.

– Vi har også opplevd noen leveringsutfordringer, og tilgjengelighet kan variere fra apotek til apotek, sier Anne Margrethe Aldin i Boots Norge.

FHI: Begynner å bli lite

I Sverige beskriver legemiddelverket situasjonen som alvorlig. FHI opplyser til NRK at de har sikret nok influensavaksine til Norge.

Influensavaksine anbefales først og fremst til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de blir syke med influensa og til personer som kan smitte spesielt sårbare pasienter.

– Folkehelseinstituttet (FHI) har fortsatt vaksine på lager til disse gruppene. Vi får inn nye leveringer fortløpende, men siden pågangen er stor, kan vi komme til å være tom for vaksine noen få dager før det nærmer seg nye leveringer, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland i avdeling for influensa i FHI.

– Lageret av influensavaksine til personer utenom disse gruppene begynner nå å bli lite. Dette gjelder også ute i apotekene, sier Rydland.

Tre typer influensavirus: Ekspandér faktaboks Type A: Dette viruset gir som regel de kraftigste symptomene. Det er samtidig den hyppigste typen og den dukker opp i epidemier hvert andre eller hvert tredje år. Svineinfluensa-viruset, influensa A(H1N1), er av type A. Type B: Viruset gir de samme symptomer som type A, men ofte mindre kraftige. Denne typen dukker opp hvert fjerde eller femte år. Type C: Denne typen gir et mildere sykdomsforløp som ligner mer på en vanligforkjølelse. Kilde: Nettdoktoren.no

Ikke sikret vaksine

Folkehelseinstituttet opplyser at det er registrert 100.000 flere vaksinasjoner enn på samme tid i fjor. Det kan skyldes at fjorårets influensautbrudd var langvarig og omfattende.

– Influensavaksinasjonsdekningen har gått oppover de siste årene. Dekningen blant risikogrupper og eldre var omtrent uendret fra 2016/17 til 2017/18-sesongen. For fjorårssesongen lå dekningen på henholdsvis 27 prosent og 34 prosent. Dekningen blant helsepersonell har hatt en sterk økning, fra 9 prosent i 2015 til 28 prosent i 2018. Med utgangspunkt i distribusjonstallene for vaksine kan man nok forvente en ytterligere økning for de fleste grupper denne sesongen, sier Rydland.

– Er alle i risikogruppene sikret vaksine?

– Nei, alle i risikogruppene er ikke sikret vaksine. Folkehelseinstituttet kjøper inn vaksine til Norge basert på forhåndsbestillinger fra kommuner og helseforetak. Det blir i tillegg kjøpt inn et overskudd, i tilfelle etterspørselen øker utover høsten. Dersom vi skulle kjøpt inn vaksine til alle i risikogruppene, ville det med dagens vaksinasjonsdekning vært et svinn på nærmere én million doser årlig. Det ville ikke vært verken etisk eller økonomisk forsvarlig å kjøpe inn et så stort overskudd av en vaksine, svarer hun.

FHI vet ikke når årets influensatopp kommer. Forrige influensasesong var toppen i februar, mens det året før der igjen var en topp rett før nyttår.

Sist vinter var det flere influensarelaterte dødsfall enn ventet. Det estimeres at rundt 1.400 mennesker døde.

Et influensautbrudd forårsaker i gjennomsnitt cirka 900 dødsfall årlig i Norge.