Byrådslederen sier forbud mot fossilbiler er uaktuelt

I en pressemelding torsdag ettermiddag kaller byrådsleder Raymond Johansen (Ap) et forbud mot fossilbiler «helt uaktuelt».

Dette til tross for at byrådet i dag legger fram en handlingsplan der de blant annet foreslår dette:

«Utrede et veikart for fossilfritt sentrum innen Ring 3 i 2024, og muligheten for lavutslippssone for lette biler eller økt miljødifferensiering i bomringen gjennom Oslopakke 3.»

Raymond Johansen sier han er bekymret for at problemene med astma øker, at folk med luftveisplager må holde seg innendørs og at livskvaliteten forringes, men avviser forbud mot bensin- og dieselbiler.

– Med innføring av miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner håper vi langt på vei å nå målsettingene innen 2024. Jeg ser det derfor som helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2018-2020 Ekspandér faktaboks Dette er de nye tiltakene byrådet foreslår i den reviderte handlingsplanen: Utrede et veikart for fossilfritt sentrum innen Ring 3 i 2024, og muligheten for lavutslippssone for lette biler eller økt miljødifferensiering i bomringen gjennom Oslopakke 3.

Gjennomføre planlagt etablering av landstrømløsning på Vippetangen, Utstikker II.

Tilrettelegge for etablering av landbasert ladeinfrastruktur for overgang til nullutslippsteknologi for Nesodden-sambandet og øybåttjenesten.

Arbeide for en så rask som mulig elektrifisering av øybåttjenesten.

Stille krav til nullutslipp ved bruk av varebiler i leveranser av varer og tjenester til kommunen.

Tilrettelegge for nullutslipp nyttetransport gjennom etablering av semi-hurtigladere og hurtigladere.

Legge til rette for reserverte parkeringsplasser for elektrisk nyttetransport i sentrum.

Etablere en samleterminal for omlasting av varer, hvorfra varelevering i siste ledd til mottaker gjennomføres med nullutslippskjøretøy.

Vurdere etablering av økonomiske incentiver som fremmer innfasing av nullutslippsbiler i varetransporten.

Ta fornyet initiativ overfor staten for å øke piggdekkavgiften.

Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om bruk av piggdekk.

Utrede en panteordning for piggdekk ved utskiftning til piggfrie dekk.

Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om riktig fyring.

Åpne for støtte til pilottiltak som tester ut nye teknologier eller løsninger som bidrar til redusert luftforurensning fra vedfyring, herunder katalysator/renseteknologi sammen med gamle vedovner i sameier og borettslag, gjennom Klima- og energifondet.

Videreføre tilskuddsordningen for utskifting av gamle vedovner. Vurdere justeringer i tilskuddsordningen for økt effekt.

Vurdere ytterligere tiltak som fremmer utfasing av gamle vedovner.

Ta initiativ overfor Statens vegvesen Region øst (SVRØ) som anleggseier, forutarbeidelse av en forpliktende og tidfestet tiltaksplan for tiltak langs statlige veier iOslo. I ytterste konsekvens vil kommunen gi SVRØ pålegg om å utarbeide en tiltaksplan, jf. forurensningsforskriften § 7-4, annet ledd. Kilde: Byrådssak 22/18.

Miljøbyråd åpnet for forbud

Da NRK spurte miljøbyråd Lan Marie Berg om formuleringen i handlingsplanen innebar et forbud mot bensin- og dieselbiler svarte hun:

– Det vil utredningen vise. Virkemidlene på veien er miljødifferensiering og lavutslippssone, og så får vi se hva som vil være nødvendig.

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO2 innen 2020.

I en pressemelding der både Raymond Johansen og Lan Marie Berg uttaler seg, skriver byrådet:

«Luftforurensingen i Oslo er for høy. Det viktigste vi kan gjøre for å bedre lufta er å gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg. Personbiltrafikken står for 60 prosent av utslippene. En omlegging til mer miljøvennlig transport er avgjørende for å bedre luftkvaliteten. Skifte til miljøvennlig transport skyter nå fart og byrådet ønsker ikke et forbud mot fossilbiler i Oslo, slik enkelte medier i dag har hevdet.»

– Jeg har bedt om en utredning fra Klimaetaten om faglige råd til hvordan vi kan gjøre området innenfor Ring 3 fossilfritt frem mot 2024, slik et bredt flertall i bystyret inkludert Høyre har vedtatt. Jeg har ikke bedt om et forbud mot fossilbiler i min bestilling til Klimaetaten, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg i pressemeldingen.