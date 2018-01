Bensin- og dieselbiler kan bli forbudt i Oslo

Utredningen er ett av flere tiltak i en ny handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo, som byrådet legger fram i dag

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO 2 innen 2020.

– I løpet av de siste to årene har byrådet levert på de fleste tiltakene i den gamle handlingsplanen, men selv om vi har gjort mye, viser de faglige utredningene at vi må gjøre mer for å få ned den farlige luftforurensningen, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

GJØR IKKE NOK: Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) varsler nye avgifter og restriksjoner rettet mot biltrafikken i Oslo. Foto: Olav Juven / NRK

Målet om fossilfritt sentrum innenfor 2024 er også nedfelt i byrådserklæringen. Nå har byrådet bedt Klimaetaten utrede et veikart for å nå det ambisiøse målet.

Helsa viktigst

Berg svarer slik på om fossilfritt betyr forbud:

– Det vil utredningen vise. Virkemidlene på veien er miljødifferensiering og lavutslippssone, og så får vi se hva som vil være nødvendig.

– Det som er viktig for byrådet, og etter pålegg fra staten, er at vi ivaretar folks helse, sier hun.

Enorme problemer

– Hvis byrådet virkelig vurderer et totalforbud mot bensin- og dieselbiler innenfor ring 3, så er det et ytterliggående tiltak som vil skape enorme problemer i hverdagen for veldig mange, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Han anbefaler byrådet å satse mindre på tvang og forbud og viser til at elbilene utgjorde 40 prosent av nybilsalget i Oslo i desember. Andelen er økende.

– Hvis vi fortsetter å legge til rette, vil alle nye biler i løpet av få år være nullutslippsbiler, sier Lae Solberg.

MER SLAGKRAFTIG: Høyre er kritiske til å forby bensin- og dieselbiler, men vil gjøre planen mer slagkraftig på andre områder. Eirik Lae Solberg vil blant annet ha tøffere tiltak mot utslipp fra cruiseskip og ferger på Oslo havn. Foto: Olav Juven / NRK

Dyrere for dieselbiler

Ett annet tiltak er at neste vinter blir hele Oslo såkalt lavutslippssone, der tunge kjøretøyer unntatt de nyeste må betale ekstra avgifter.

I handlingsplanen vil byrådet se på hvordan også lette dieselbiler kan betale mer enn i dag. Det kan enten skje ved at det innføres lavutslippssone også for dem, eller ved økt miljødifferensiering.

– Mesteparten av luftforurensningen i Oslo kommer fra veitrafikken. Vi trenger å få ned utslippene både fra de tunge og lette kjøretøyene, sier miljøbyråden.

– Puslete

Tiltaksplanen inneholder ellers et bredt spekter av tiltak:

Revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2018-2020 Ekspandér faktaboks Dette er de nye tiltakene byrådet foreslår i den reviderte handlingsplanen: Utrede et veikart for fossilfritt sentrum innen Ring 3 i 2024, og muligheten for lavutslippssone for lette biler eller økt miljødifferensiering i bomringen gjennom Oslopakke 3.

Gjennomføre planlagt etablering av landstrømløsning på Vippetangen, Utstikker II.

Tilrettelegge for etablering av landbasert ladeinfrastruktur for overgang til nullutslippsteknologi for Nesodden-sambandet og øybåttjenesten.

Arbeide for en så rask som mulig elektrifisering av øybåttjenesten.

Stille krav til nullutslipp ved bruk av varebiler i leveranser av varer og tjenester til kommunen.

Tilrettelegge for nullutslipp nyttetransport gjennom etablering av semi-hurtigladere og hurtigladere.

Legge til rette for reserverte parkeringsplasser for elektrisk nyttetransport i sentrum.

Etablere en samleterminal for omlasting av varer, hvorfra varelevering i siste ledd til mottaker gjennomføres med nullutslippskjøretøy.

Vurdere etablering av økonomiske incentiver som fremmer innfasing av nullutslippsbiler i varetransporten.

Ta fornyet initiativ overfor staten for å øke piggdekkavgiften.

Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om bruk av piggdekk.

Utrede en panteordning for piggdekk ved utskiftning til piggfrie dekk.

Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om riktig fyring.

Åpne for støtte til pilottiltak som tester ut nye teknologier eller løsninger som bidrar til redusert luftforurensning fra vedfyring, herunder katalysator/renseteknologi sammen med gamle vedovner i sameier og borettslag, gjennom Klima- og energifondet.

Videreføre tilskuddsordningen for utskifting av gamle vedovner. Vurdere justeringer i tilskuddsordningen for økt effekt.

Vurdere ytterligere tiltak som fremmer utfasing av gamle vedovner.

Ta initiativ overfor Statens vegvesen Region øst (SVRØ) som anleggseier, forutarbeidelse av en forpliktende og tidfestet tiltaksplan for tiltak langs statlige veier iOslo. I ytterste konsekvens vil kommunen gi SVRØ pålegg om å utarbeide en tiltaksplan, jf. forurensningsforskriften § 7-4, annet ledd. Kilde: Byrådssak 22/18.

Høyre er imot bilrestriksjonene, men mener at mange av de andre tiltakene er for puslete.

– Planen burde vært tøffere og mer konkret i kravene til landstrøm i Oslo havn. Det burde vært varslet flere tiltak for å få ned piggdekkbruken og høyere tilskuddssatser for dem som vil skifte ut en gammel vedovn med en moderne, rentbrennende vedovn, sier Eirik Lae Solberg.