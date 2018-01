Her er grafen som kan føre til bensin- og dieselforbud i Oslo

Som NRK meldte torsdag morgen legger byrådet i dag fram en ny handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo. Der står det at de vil utrede et veikart for fossilfritt sentrum innen Ring 3 i 2024, og miljøbyråd Lan Marie Berg avviste ikke at dette kunne bety forbud mot bensin- og dieselbiler.

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO2 (nitrogendioksid), utslipp som blant annet kommer fra dieselbiler.

– Høye nivåer er et problem for folkehelsen i Norge. Spesielt barn, syke og eldre er utsatt. Men også friske folk kan bli syke av dårlig luftkvalitet, sier seksjonsleder Anna von Streng Velken i seksjon for transport og luftkvalitet i klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

Mindre svevestøv

I Norge er det svevestøv og NO2 som bidrar mest til lokal luftforurensning, ifølge Miljødirektoratet.

Svevestøvnivåene har hatt en nedadgående trend i flere byer, men i andre varierer nivåene fra år til år og grenseverdien overskrides enkelte år. Grenseverdien for NO2 har blitt brutt jevnlig i Oslo og Bergen.

De siste målingene Miljødirektoratet har er fra 2016. NRK får opplyst at 2017-målinger først blir offentliggjort mot slutten av 2018.

«Med mindre det blir innført omfattende trafikkregulerende tiltak, kommer det nasjonale målet for NO2 til å bli overskredet i de største byene de neste årene. Nivåene av NO2 avhenger mye av størrelsen på byene, og det er derfor særlig Oslo som vil ha utfordringer,» skriver Miljødirektoratet.

Grafen viser antall timer med overskridelser av NO2-konsentrasjoner i norske byer. I Oslo var det i 2016 30 timer med overskridelser. Grenseverdien var 18 timer. Foto: Miljødirektoratet

– Bekymringsfullt

BER OM HANDLINGSPLAN: Anna von Streng Velken i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet varsler at Oslo kommune vil bli ilagt 50.000 kroner i tvangsmulkt dersom handlingsplanen ikke er oversendt innen 28. februar 2018.

– Når grenseverdien blir overskredet i byer, er det et problem for helsen, og det er bekymringsfullt, sier Velken.

Hun påpeker at det er kommunens ansvar å holde seg innenfor verdiene av NO2. Hva som er riktige tiltak kan variere fra sted til sted, og Miljødirektoratet vil ikke si noe om hvilke tiltak som er viktigst.

Velken sier det gjøres mye i byene i dag.

– Det er viktig med langsiktige, gode tiltak. For eksempel god areal- og transportplanlegging som gjør at man kan velge andre transportmuligheter enn bil, som gode kollektivløsninger, gang- og sykkelmuligheter, sier Velken.

Revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo 2018-2020 Ekspandér faktaboks Dette er de nye tiltakene byrådet foreslår i den reviderte handlingsplanen: Utrede et veikart for fossilfritt sentrum innen Ring 3 i 2024, og muligheten for lavutslippssone for lette biler eller økt miljødifferensiering i bomringen gjennom Oslopakke 3.

Gjennomføre planlagt etablering av landstrømløsning på Vippetangen, Utstikker II.

Tilrettelegge for etablering av landbasert ladeinfrastruktur for overgang til nullutslippsteknologi for Nesodden-sambandet og øybåttjenesten.

Arbeide for en så rask som mulig elektrifisering av øybåttjenesten.

Stille krav til nullutslipp ved bruk av varebiler i leveranser av varer og tjenester til kommunen.

Tilrettelegge for nullutslipp nyttetransport gjennom etablering av semi-hurtigladere og hurtigladere.

Legge til rette for reserverte parkeringsplasser for elektrisk nyttetransport i sentrum.

Etablere en samleterminal for omlasting av varer, hvorfra varelevering i siste ledd til mottaker gjennomføres med nullutslippskjøretøy.

Vurdere etablering av økonomiske incentiver som fremmer innfasing av nullutslippsbiler i varetransporten.

Ta fornyet initiativ overfor staten for å øke piggdekkavgiften.

Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om bruk av piggdekk.

Utrede en panteordning for piggdekk ved utskiftning til piggfrie dekk.

Gjennomføre årlige informasjonskampanjer om riktig fyring.

Åpne for støtte til pilottiltak som tester ut nye teknologier eller løsninger som bidrar til redusert luftforurensning fra vedfyring, herunder katalysator/renseteknologi sammen med gamle vedovner i sameier og borettslag, gjennom Klima- og energifondet.

Videreføre tilskuddsordningen for utskifting av gamle vedovner. Vurdere justeringer i tilskuddsordningen for økt effekt.

Vurdere ytterligere tiltak som fremmer utfasing av gamle vedovner.

Ta initiativ overfor Statens vegvesen Region øst (SVRØ) som anleggseier, forutarbeidelse av en forpliktende og tidfestet tiltaksplan for tiltak langs statlige veier iOslo. I ytterste konsekvens vil kommunen gi SVRØ pålegg om å utarbeide en tiltaksplan, jf. forurensningsforskriften § 7-4, annet ledd. Kilde: Byrådssak 22/18.

– Helse viktigst

MILJØBYRÅD: Lan Marie Berg (MDG) varsler nye avgifter og restriksjoner rettet mot biltrafikken i Oslo. Foto: Olav Juven / NRK

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier følgende på spørsmål om det kommer til å bli et forbud:

– Det vil utredningen vise. Virkemidlene på veien er miljødifferensiering og lavutslippssone, og så får vi se hva som vil være nødvendig.

– Det som er viktig for byrådet, og etter pålegg fra staten, er at vi ivaretar folks helse, sier Berg.