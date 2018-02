Blir straffet for å kjøre miljøvennlig

– Vi snakker om fritak fra bompengeavgift, tilgang til kollektivfeltet, gratis parkering og ikke minst redusert engangsavgift, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes (MDG).

Ifølge Vegdirektoratet er det registrert 1160 gassdrevne kjøretøy i Norge. De aller fleste er nyttekjøretøy som busser, søppelbiler, lastebiler og drosjer.

Vipper over 3,5 tonn

19 av disse er minibusser som selskapet Goe Bussa kjører bevegelseshemmende med TT-kort i Oslo med. Gasstanken under bilen gjør at minibussen til Steinar Skjennum akkurat vipper over 3,5 tonn og må betale lastebiltakst i bomringen.

– Det virker rart at vi ikke blir belønnet for å kjøre miljøvennlig, sier Skjennum og forteller at han i tillegg til 6300 kroner i bompenger per måned har 1500 kroner mer i drivstoffutgifter enn da han fylte diesel.

«Alle» er for biogass

LIKEBEHANDLING: Per Espen Stoknes (MDG) foreslår sammen med Ap å likebehandle biogassbiler og elbiler. Foto: H.Gerritse

Det er dette Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet vil gjøre noe med når de nå fremmer forslag i Stortinget om å likebehandle biogasskjøretøy med elbiler og hydrogenbiler.

– Alle sier at de for biogass. Da må vi også gi gulrøtter til de som satser på det, sier Per Espen Stoknes.

– Ved riktig bruk av biogass kan slike kjøretøy bli klimapositive, altså mer enn hundre prosent reduksjon i utslipp. Det er en helt utrolig løsning samtidig som det tar vare på avfallet vårt på en god måte.

– Vi kan også bygge opp produksjon av biogass til å bli en veldig stor næring i Norge og erstatte import av biodiesel og andre typer flytende drivstoff, sier han.

Dette er biogass Ekspandér faktaboks Biogass er gass som produseres gjennom anaerob (oksygenfri) nedbryting av organisk materiale.

Består hovedsakelig av metan (CH 4 ) og karbondioksid (CO 2 ).

) og karbondioksid (CO ). Det mest vanlige i Norge er å lage biogass av matavfall, kloakkslam og husdyrgjødsel.

Biogass kan brukes på samme måte som naturgass, til å produsere energi i form av varme og/eller elektrisk kraft, eller til bruk som motordrivstoff.

De grønne posene med matavfall i Oslo blir til biogass til bruk på Oslos busser ved Oslo kommunes biogassanlegg i Nes på Romerike.

Ved VEAS-anlegget i Slemmestad blir vvløpsvann fra innbyggere i Asker, Bærum og Oslo til biogass som brukes til produksjon av elektrisk strøm og varme. Kilde: Wikipedia, snl.no, EGE, VEAS.

– Fremtiden er elektrisk

Posten Norge og Norges største matvaregrossist, ASKO, er to store aktører som har satset på biogass i overgangen til total elektrifisering.

ASKO bruker kun fornybart drivstoff i sine rundt 600 distribusjonsbiler, bortsett fra i de kaldeste vintermånedene da biodrivstoff skaper trøbbel i kulda. De fleste bilene går på biodiesel, drøyt 40 på bioetanol eller biogass.

Styreleder Torbjørn Johannson gjør det klart at fremtiden er elektrisk eller hydrogendrevet.

ASKO var først ute med elektrisk lastebil på norske veier og har bestilt flere. De har i år gått til anskaffelse av landets fire første hydrogen-lastebiler, drevet av egenprodusert hydrogen fra solceller på lagertaket i Trondheim.

OVERGANG: Torbjørn Johannson i ASKO ser på biogass som et overgangsfenomen. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Matavfall

– Det er bare el og hydrogen som er hundre prosent utslippsfritt, men teknologien er ennå ikke god nok. I en overgangsperiode kan det derfor være klokt å likestille biogass med el og hydrogen, men neppe på sikt, sier Johannson.

Han legger til at ASKO har satt i gang et prosjekt der matavfall fra Norgesgruppen som ikke egner seg til dyrefor, skal omdannes til biogass.

93 postbiler

Posten Norge har 93 biogasskjøretøy, åtte lastebiler og 85 små og store varebiler i Norge og Sverige.

Pressesjef John Eckhoff mener økte fordeler er riktig vei å gå for å få ned CO 2 -utslippene og kompensere for at biogasskjøretøy er dyrere i innkjøp, bruker mer drivstoff og har lavere restverdi.

– Selv om vi mener fremtiden er elektrisk, ser vi at det vil ta tid før elektriske tyngre kjøretøy kan konkurrere med tilsvarende fossile kjøretøy. Da kan biogassbiler være et viktig supplement, sier Eckhoff.

