VM-åpning uten nordmenn i beste klasse

Andreas Mikkelsen, som ble nummer tre i fjorårets VM, står fortsatt uten bil foran sesongen. Han skal delta i Rally Monte Carlo med en Skoda Fabia, men ikke i den øverste klassen.

Mads Østberg fra Våler klarte ikke å skaffe seg bil til den første runden.

KLAR FOR RALLY SWEDEN: Mads Østberg har stablet på plass et nytt team og prioriterer Rally Sweden i årets VM. Foto: Micke Fransson / TT / NTB scanpix

– Det blir selvfølgelig litt merkelig. Samtidig er det noe jeg har vært forberedt på lenge. Vi har planlagt det vi holder på med nå i over et halvt år, så jeg visste allerede da at det mest sannsynlig ikke ble Rally Monte Carlo, sier Østberg til NRK.

Rally-VM starter i Monaco med Rally Monte Carlo 19. januar. Østberg og kartleser Ola Fløene forbereder seg i stedet til andre runde av VM.

– Det er veldig viktig at alt er på plass til svenskerallyet. Nå som det er nye biler og tilgjengeligheten på bilene ikke har vært helt i hundre, har vi valgt å ikke stresse med å få til Monte Carlo, men heller fokusere på Sverige, forklarer Østberg.

Eget team

Etter fire år i fabrikkteam har Østberg før årets sesong stablet på plass et eget privat team med kartleser er Fløene.

– Vi har bygd opp et nytt team med sponsorer og et godt apparat. Det er et spennende prosjekt hvor vi delvis skal være ansvarlige selv.

Med i teamet er den tsjekkiske sjåføren Martin Prokop.

Valgte Ford

Andre VM-runde starter i Sverige 9. januar. Andreas Mikkelsen skriver på sin Facebook-side at han ikke kommer til å delta i Rally Sweden.

I påmeldingslistene til svenskerallyet står det at Østberg skal kjøre en Ford M-Sport WRC 2017, den skal han trolig kjøre hele sesongen.

– Jeg skal i hvert fall kjøre den i starten av sesongen. Det blir mange løp og det er ikke helt spikra at vi kjører den bilen gjennom hele sesongen, men mest sannsynlig så blir det sånn, sier Østberg.

Nye regler gjør at årets rallybiler i WRC-klassen vil ha betydelig større motor og bedre veigrep. Det gleder Østberg.

– Det blir litt mer ekstremt nå, men sikkerheten er god. Vi har ikke sett noen alvorlige ulykker på mange år, det håper jeg vi ikke gjør i år heller. Men det er klart det går fortere, da blir sikkerhetsmarginen mindre, sier Østberg.