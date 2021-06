Her går det i svart for rallystjernen: – Det rant over til slutt

Helgen på Sardinia var preget av uhell for Østberg. Lørdag mistet han ledelsen i løpet, fordi han fikk tidsstraff for å komme for sent til kontrollen før den tolvte fartsprøven. Årsaken var at han mistet et hjul mellom etappene og måtte reparere det lands veikanten.

Og da han søndag klarte å kjempe seg tilbake i ledelsen, for så å miste den igjen etter en punktering like før mål, ble det for mye for nordmannen.

– Jeg er så j***** irritert. Det er alltid noe som skjer. For noen drittdekk. Jeg kjørte ikke på noe som helst, og likevel punkterte dem. Jeg er så j***** lei av dette, sa en irritert Østberg i et intervju vist på Eurosport etter målgang.

Noen få sekunder før intervjuet hadde han hamret løs på rattet og servert noen saftige norske gloser inne i bilen.

Ukevis med frustrasjon

Etter løpet var Østberg rask ute og beklaget til fansen på sin egen Twitter-konto. Der la han seg flat etter utbruddet.

– Vi gjennomførte et godt Rally Sardinia på søndag. Dessverre gjorde jeg noe som jeg ikke burde gjort, og jeg vil beklage for språkbruket mitt etter den ene fartsprøven, sier Østberg i videoen.

VERDENSMESTERE: Østberg og kartleser Torstein Eriksen er regjerende verdensmestere i WRC2. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Til NRK forteller han at det var mye sinne som skulle ut etter flere tøffe uker.

– Det har i det hele tatt vært en tøff periode med lange dager og lite søvn. Det er også en stor påkjenning å være så mye borte fra familien. Til slutt ble det for mye for meg å håndtere. Jeg kan ikke huske at jeg har vært så sinna før, sier Østberg.

Den vanligvis så sindige 33-åringen var ikke ferdig med å blåse ut ukevis med frustrasjon etter intervjuet. Han forteller at han etterpå kjørte noen hundre meter bortover på veien, før han ble stående og skrike ut mot havet i fem minutter.

Han tror mye av frustrasjonen kom av mange dager borte fra kona og sønnen Mons. Når det i tillegg oppstår nye uhell i løp etter løp, blir det vanskelig å akseptere.

– Jeg legger mye i dette, men jeg har en filosofi som sier at når jeg reiser fra de jeg elsker mest, så skal det være verdt det. De siste ukene har det skjedd så mye at det ikke har vært verdt å være så lenge borte, og da rent det over til slutt.

FRUSTRERT: Mads Østberg har hatt mye uhell de siste ukene. På Sardinia i helga rant begeret over. Foto: Micke Fransson / Tt / NTB

Fikk straff av forbundet

Østberg har altså beklaget til fansen, og fått mye støtte av både dem og kollegaer. Likevel må han tåle en bot fra det internasjonale forbundet på 1000 euro og en advarsel som gjør at han blir trukket 25 poeng hvis han banner på TV igjen.

– Det viktigste for meg er at fansen har akseptert unnskyldningen min og støtter meg. Det er de jeg kjører for. Når det er sagt, så beklager jeg det som skjedde og hvis noen ble fornærmet av det. Det skal så klart ikke skje igjen, sier Østberg.

Til tross for uhellene på Sardinia, endte nordmannen på en andreplass totalt, bare 7,5 sekunder bak vinneren Jari Huttunen.

Andreplassen betyr at han er to poeng bak landsmannen Andreas Mikkelsen i førermesterskapet. Mikkelsen fikk også trøbbel på grusen på Sardinia og måtte bryte etter å ha kjørt i grøfta.

Østberg, Mikkelsen og de andre WRC-førerne får nå nesten tre ukers pause før neste løp som går i Kenyas hovedstad, Nairobi.