– Det er jækla urettferdig. Det er vanskelig å glede seg over bronse, når det kunne vært sølv, sier Solbergs PR-rådgiver Per Espen Løchen til NRK.

Det ble en dramatisk rallycross-runde i Sør-Afrika. Bare ett poeng skilte mellom Petter Solberg og Mattias Ekström i kampen om sølvet før avslutningen. I finalen var det svensken som kom seg først i mål og knep sølvet.

Tok «snarvei» i semifinalen

Men team Solberg mener det burde sett annerledes ut.

Det på grunn av en episode som skjedde i 1. semifinale, hvor Ekström og Solberg knivet mot hverandre. Mot mål lå de side om side, og da Solberg samarbeidet med teamkollega og VM-vinner Johan Kristoffersen, tok Ekström en vei utenfor selve banen og kom seg forbi like før målpasseringen.

– Det der er definitivt ikke lov, sa NRKs ekspert, Morten Bermingrud under sendingen.

Juryen godkjente Ekströms kjøring, og svensken påpekte overfor NRK at han mente Solberg og Kristoffersens samarbeid heller ikke var rettferdig.

SE SITUASJONEN: Semifinaleduellen mellom Petter Solberg og Mattias Ekström ble voldsom.

Dermed fikk også Solberg dårligere plassering i finalerunden, hvor han aldri kom seg forbi Ekström.

Men etter finalen ble både Solberg, Ekström og Kristoffersen likevel innkalt til jurymøte for å diskutere semifinale-episoden.

Etter en drøy time med forklaring fra alle parter, ble resultatet stående.

– Ekström mister andreplassen sin i semifinalen, og den går til Petter i stedet, men det er det eneste som skjer. Da skulle jo i så fall Petter startet i andre linje i finalen, en bedre posisjon, fortviler Løchen.

– Petter er fryktelig skuffet

Han mener derfor at Ekström, som blir stående med VM-sølv, egentlig ikke får noen straff.

– Jeg skulle ønske de fulgte regelverket. Ekström overholder ikke vikeplikten sin og regelverket sier at da skal man diskes. Da hadde han ikke vært i finalen og medaljekampen hadde vært annerledes, sier Løchen, og forteller at Petter Solberg er så nedfor at han ikke ønsker å snakke med media ennå.

Også i fjor kjempet Solberg om VM-sølv, men da ble han påkjørt i finalen og mistet sjansen på medalje. Derfor er årets hendelse ekstra tung å svelge.

– Petter er fryktelig skuffet og frustrert, sier Løchen.

– Man blir jo skuffet med en gang, men nå er jeg glad for bronse. Laget gjør en kjempesesong, med gull og tredjeplass, sier Solberg på telefon til NRK noen timer senere.

– Ikke sitt beste løp

Volkswagen-fører Kristoffersson vant sammenlagtkampen med sine 316 poeng. Ekström endte på 256, mens Solberg hadde 251. Andreas Bakkerud (6.-plass) hadde 194 poeng til slutt.

– Vi håpet på sølv til Petter, men Mattias gjorde en sterk konkurranse. Petter hadde ikke sitt beste løp. Selv er jeg godt fornøyd med seieren, sa Johan Kristoffersson etter finalen.