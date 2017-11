Rallystjernen selger fartsmonster på Finn

VM-føreren fra Østfold skal bytte bil før neste sesong, men var ikke helt sikker på hvordan han skulle kvitte seg med den han brukte i år.

Løsningen ble å legge ut bilen til salgs på nettstedet Finn.no.

– Det er ikke vanlig å selge sånne biler i det hele tatt. De selges ofte innenfor et lite, lukket marked. Men det er en salgsvare, så den kan jo sendes hvor som helst. Så får vi se om noen har interesse, sier han.

Det var parcferme.no som først skrev om den spesielle annonsen.

Bilen til Østberg er sannsynligvis den dyreste Ford Fiestaen som er lagt ut til salgs på Finn.no. Foto: Skjermdump / Finn

– Ikke laget for å cruise på E6

I annonsen kommer det frem at bilen, en Ford Fiesta 1,6 liter med 400 hestekrefter, er nyoverhalt og i god stand. Den er også løpsklar hvis man skulle ønske å bruke den i et rallyløp.

– Det er en moderne WRC-bil, så det er ikke noe som selges på Finn hver dag. Men sånne biler blir gjerne solgt til litt spesielle personer. Så hvem vet, kanskje den personen er i Norge?

Ifølge 30-åringen har han også fått flere henvendelser på bilen i løpet av de to dagene den har ligget ute.

Østberg forteller at flere personer har tatt kontakt med spørsmål om den spesialbygde rallybilen. Foto: M-Sport Media / M-Sport WRT/McKlein

Enkelte har også dristet seg frempå med et tilbud.

– Men jeg ser ikke på så mange av dem som veldig interessante. Det var en som ville kjøpe baklampene. Da forklarte jeg at det er en av få deler på bilen som er helt originale. Så det er bedre å gå til en forhandler, ler han.

Kan man bruke den på veien?

– Da må man registrere den. For øyeblikket er den registrert med engelske skilter. Den kan importeres til Norge. Men det ville kostet et par kroner. For selv om det er en liten Fiesta, så tror jeg den faller innenfor et forholdsvis stramt avgiftssystem, sier han og legger til:

– Det er mye duppeditter som gjør at den bilen går ekstremt fort, spesielt på glatte og svingete veier i skogen. Den er ikke laget for å cruise med på E6, den er best i skogen.

Vil fortsette satsingen

Selv om Østberg nå selger VM-bilen sin, har han på ingen måte noen planer om å gi seg som rallyfører.

Østfoldingen har vært blant landets aller beste rallyførere de siste årene, men årets sesong endte på en noe skuffende 15. plass totalt i VM - blant annet på grunn av fødselen av sønnen Mons.

– Jeg har ingen ambisjoner om å trappe ned, men vil fortsette med motorsport i årene som kommer, sier Østberg og røper at han er åpen for både rally og rallycross i 2018.