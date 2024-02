– Vi har en lavtrykkspreget værsituasjon i vente, for hele landet den kommende uken, sier Per Egil Haga.

Han er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, og forteller at det kan være lurt å nyte de neste dagene, før ruskeværet setter inn.

– De godværsdagene vi får bør man absolutt nyte, sier Haga.

Det var strålende sol på Hamresanden i Kristiansand lørdag formiddag. Foto: Ellinor Aschim / Ellinor Aschim

De kommende dagene blir trolig de beste, med noen korte godværsperioder.

– Det er lavtrykk fra Atlanterhavet som kommer inn til fastlandet. De ser ut til å komme på rekke og rad, disse lavtrykkene, sier Haga.

– Så det blir nok litt skiftende værtype både i nord og i sør. De som kanskje kommer best ut av det er den nordlige delen av landet.

Best vær de neste dagene

Solen skinte den første helgen i vinterferien på Østlandet. De neste dagene kan også bli fine, sier meteorologen.

– På østlandsområdet så kan mandag, tirsdag og kanskje onsdag være preget av lite nedbørsaktivitet og litt sol, sier Haga.

På Stranda på Sunnmøre var det strålende vintervær lørdag. Jan Ove Nygård tok turen til Tuegga. Foto: Jan Ove Nygård

Men så vil det trolig bli ruskevær over store deler av landet.

– På Vestlandet ser det ut til å bli en ganske grå uke med lavtrykk som kommer med nedbør hele tiden. De får kanskje mest nedbør på tirsdag, sier Haga.

På fjellet i sør er det ventet noe snø.

– Det kan også bli sterk vind i perioder. Særlig når vi kommer litt ut i siste halvdel av uken. Så det kan bli rufsete vær også for de som er i fjellet.

Forbereder seg på skiturister

Men til tross for nedbør vil trolig mange være ute i vinterferien. Ved BUA i Mandal har de allerede opplevd enorm pågang.

– Vi har to par slalåmski igjen, sier frivillig ved BUA Hans Jorgen Woxen.

Han forteller at det er spesielt interessen for alpinutstyr som er stor, men at det også er stor pågang for langrennsutstyr.

Mange barn og unge har også lånt skiutstyr i Østfold. På Skattkammeret i Fredrikstad er de så godt som tomme for alpinutstyr.

Flere og flere benytter seg av tilbudet, forteller han.

I januar i år hadde BUA Mandal 344 lån totalt på 1900 enheter. På samme tid i fjor hadde de 256 lån på 1500 enheter.

– Det er trenden jevnt over for hele organisasjonen, utlånet går til værs, sier Woxen.

Sjekk farevarslene

Har du tenkt deg på fjellet til uken bør du være oppmerksom på skredfaren, oppfordrer meteorologen.

Det var fine forhold på heia på Bortelid i Åseral kommune lørdag. Foto: Ann Hilde Austegard / Ann Hilde Austegard

– Det er for øyeblikket varsel på oransje nivå, både for deler av fjellområdet i sør og i nord, sier Haga.

Det vil bli mindre dårlig vær i nord enn lengre sørover den kommende uken.

– Men de slipper ikke unna de heller.