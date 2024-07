Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for regn for store deler av Østlandet fra mandag ettermiddag. De skriver på X at det ventes lokalt svært kraftige regnbyger.

Det er også sendt ut varsel om fare for flom nord i Innlandet.

I tillegg er det sendt ut varsel om jord- og flomskredfare. Farevarslene er på gult nivå, som betyr moderat fare.

– I deler av varslingsområdet kan det komme 40–50 mm regn utover ettermiddagen, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Været kan få konsekvenser for trafikken, slik som overvann og stengte veier, ifølge yr.no.

Yr anbefaler bilister å kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger på 175.no.

Foto: Meteorologisk institutt

Mye vann i fjellet

Meteorologene skriver også at vannføringen vil øke raskt i bekker og mindre elver.

Derfor bør folk holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

– Det blir nok ikke flom i de store elvene, men vi kan vente ganske rask økning av vannføringen i mindre elver og bekker, sier vakthavende i NVE, Kristian Nordtun.

NVE ser grunn til å varsle, blant annet på grunn av mye turisttrafikk i fjellområdene. Bekker som hadde lite vann i helga, kan nå være veldig store.

– Det man krysset i går er det ikke sikkert man kan krysse i dag og i morgen, sier Nordtun.

Typiske problemer kan være tette rør og kulverter under veger.

Tapper ned dam

På Lillehammer har kraftselskapet Hafslund bedt kommunen om å tappe ned badeammen over Mesnaelva for å unngå oversvømmelse.

Magasinene i Mesnavassdraget er fulle. Ved å tappe ned dammen kan de slippe vannet kontrollert i elva dersomd et blir behov for det.

Det skriver Lillehammer kommune på sine nettsider.

Som følge av dette vil det være mye vann i Mesnaelva, og kommunen ber folk holde seg på trygg avstand.

Store variasjoner lokalt

Både NVE og Meteorologisk institutt understreker at det vil være stor lokal variasjon i nedbørsintensiteten. Og været kan endre seg raskt.

Vakthavende meteorolog, Per Egil Haga, sier de venter mest intenst regn utover ettermiddagen i dag. I kveld vil regnværet trekke litt østover.

– Det blir da lettere vær i Valdres og deler av Gudbrandsdalen, mens det fortsatt vil være en del nedbør i den østlige delen i gamle Hedmark utover dagen, sier Per Egil Haga.

Oslo og Akershus er også blant stedene hvor det kan komme styrtregn.

Kristian Nordtun i NVE sier de ikke forventer store problemer på hovedfartsårene.

Lyn og mer styrtregn i morgen

Tirsdag er det ventet enda mer utpregede styrtregnbyger, særlig på ettermiddagen og kvelden.

– De blir litt mer lokale, men da kan det kanskje komme svært mye nedbør, over 20, kanskje 25 mm nedbør i løpet av en times tid på et lite område. Og det kan bli en del lyn og torden, sier vakthavende meteorolog.

Dette været kan bli en vel så stor utfordring som dagens regnvær. Men det ventes at regnbygene tirsdag treffer enda mer lokalt enn i dag.