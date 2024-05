Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det har vært store værvariasjoner i Norge denne uken, med styrtregn, torden og lyn på Østlandet og nye varmerekorder i Nord-Norge.

Denne uka har det vært store værvariasjoner i landet.

Både onsdag og torsdag har styrtregn, torden og lyn preget Østlandet, samtidig har Nord-Norge satt nye varmerekorder.

Men til helgen kommer det et værskifte. Da er det Østlandet som har best sjanse for varme dager.

– Vestlandet og kysten opp mot Nordland ser ut til å få minst nedbør, men det er jo ikke der temperaturen blir høyest. Høyeste temperaturer kommer heller på Østlandet, sier statsmeteorolog Marek Ratajczak til NRK.

Temperaturene anslår meteorologen vil ligge rundt 10–15 grader på kysten av Vestlandet og Nord-Norge.

Østlandet kan fort se opp til 25 grader på gradestokken.

Fortsatt fare for styrtregn

Selv om det kan bli noen fine dager med strandvær, oppfordrer meteorologen folk til å følge med på værvarselet.

Det er fortsatt mulig å bli overrasket av lokale regnbyger på Østlandet.

Det kan komme lokale regbyger lørdag på Østlandet. Det er gress-og lyngbrannfare på gult nivå i Troms og indre strøk av Finnmark. Varselet gjelder i helgen.

– Det er fortsatt så varm luft at bygene kan bli ganske kraftig. Så det er absolutt fare for at man kan få noen styrtregn-byger med lyn. Man bør holde seg oppdatert på farevarsler gjennom helgen også, sier Ratajczak.

– Man kan jo være heldig og slippe unna de regnbyggene, for de er gjerne ganske lokale. Så lenge de ikke treffer kan man få en ganske fin dag.

Mindre skogbrannfare på Østlandet

Ole-Christian Torgalsbøen er brannsjef i Aremark og Halden. Han er glad for at det har kommet en del nedbør etter en tørr start på mai måned med stor skogbrannfare.

– Brannfaren i skog og utmark er jo vesentlig redusert, som følge av den nedbøren som vi har hatt, sier Torgalsbøen.

Til helgen ser grillværet ut til å bli bedre. Ifølge brannsjefen er skogen noe våtere. Men han om oppfordrer folk til å være forsiktig.

Ole-Christian Torgalsbøen er brannsjef i Aremark og Halden. Han minner om at det er et generelt forbud mot all bruk av åpen ild i perioden 15. april til 15. september. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Selv om det har kommet en del regn, så var det stedvis veldig variert. Noen steder er det bløtt, men andre steder har vi hørt at det er i ferd med å tørke opp igjen.