VG: Moi blir tidenes dyreste norske fotballspiller

Det er VG som onsdag kveld skriver at 23-åringen har blitt enig med Southampton om en overgang. Summen den engelske klubben betaler for nordmannen skal være 20 millioner euro, eller omtrent 190 millioner kroner, ifølge avisen.

Kun den medisinske testen torsdag gjenstår før Elyounoussi kan signere på en femårskontrakt med klubben.

Den tidligere rekorden ble holdt av Tore André Flo, som ble solgt fra Chelsea til Rangers for omtrent 165 millioner kroner i år 2000.

Dette er de ti største overgangene for norske spillere Ekspandér faktaboks Mohamed Elyounoussi - fra Basel til Southampton - 190 millioner kroner (ikke bekreftet) Tore André Flo - fra Chelsea til Rangers - 161 millioner kroner Alexander Sørloth - fra FC Midtjylland til Crystal Palace - 140 millioner Tore André Flo - fra Rangers til Sunderland - 78 millioner kroner John Carew - fra Rosenborg til Valencia - 75 millioner kroner John Carew - fra Besiktas til Lyon - 72 millioner kroner Henning Berg - fra Blackburn til Manchester United - 70 millioner kroner John Arne Riise , Monaco til Liverpool - 55 millioner kroner Øyvind Leonhardsen, Wimbledon til Liverpool - 44 millioner kroner Vegard Heggem, Rosenborg til Liverpool - 44 millioner kroner

Moi: – Veldig glad i Premier League

Sarpingen har en god sesong bak seg i Basel, der han med sine 11 mål og 15 målgivende pasninger leverte flest målpoeng av samtlige spillere i den sveitsiske ligaen.

Det, kombinert med gode prestasjoner i Mesterligaen, har ført til at flere store klubber har hatt ham på radaren lenge.

Klubber som Arsenal, Leicester, Wolfsburg og Bayer Leverkusen har blitt nevnt som mulige nye arbeidsgivere.

Elyounoussi har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag kveld, men har tidligere sagt at Premier League ville vært en drøm for ham.

– Hvis jeg først skal dra, så må det bli et steg høyere opp. Da tenker jeg selvfølgelig på de største ligaene i Europa. Jeg har vokst opp med at Premier League har vært hovedfokuset, og jeg er veldig glad i den ligaen. Det er ingen hemmelighet at det er interesse derfra, sa han til NRK tidligere i juni.

Nest dyreste signering for Southampton

23-årige Elyounoussi er født i Marokko, men tilbrakte ungdomsårene i Sarpsborg Fotballklubb. Han spilte også tre år i Sarpsborg 08, før turen gikk til Molde og deretter til Basel i Sveits.

Vingen har vært fast inventar på det norske landslaget det siste året, og står så langt med 16 kamper for A-landslaget.

Salget fra Basel til Southampton sørger også for at 23-åringens tidligere klubber i Norge vil bli sittende igjen med flere millioner i videresalgs- og utdanningskompensasjon.

Ifølge avisen The Telegraph vil signeringen av Elyounoussi bli Southamptons nest dyreste gjennom tidene, kun slått av Guido Carrillo, som ble hentet til klubben for 19 millioner pund i januar.

Southampton endte på 17. plass i Premier League forrige sesong, og åpner neste sesong med hjemmekamp mot Burnley.

En lang rekke med nordmenn har tidligere spilt for klubben, blant andre Claus Lundekvam, Jo Tessem og Egil Østenstad