Mohamed Elyounoussi er klar for den engelske fotballklubben Southampton. Det bekreftet spilleren selv overfor NTB fredag.

Moi hentes fra sveitsiske Basel. Han har de siste dagene vært i de avsluttende forhandlingene med den engelske Premier League-klubben.

Etter to solide sesonger i sveitsiske Basel er «Moi» klar for å ta det neste steget. Han var torsdag gjennom den obligatoriske legesjekken.

Ifølge VG punger Southampton ut omkring 190 millioner kroner for Elyounoussi. I så fall ryker Tore André Flos rekord som tidenes dyreste norske fotballspiller. I 2000 ble han solgt til Rangers fra Chelsea for 165 millioner kroner.

Elyounoussis overgangssum kan komme til å stige til underkant av 220 millioner kroner hvis 23-åringen blir en suksess på den engelske sørkysten. Bonusene blir utløst når «Moi» har spilt et bestemt antall kamper, skriver VG.

30 millioner i året

Kilder avisen har vært i kontakt med forteller at Elyounoussi får en årslønn i nærheten av 2,9 millioner pund. Det tilsvarer rundt 30 millioner kroner. Kontrakten skal være på fem år.

Det er to år siden Moi testet livet som utenlandsproff for første gang. Overgangen fra Molde til Basel ble en suksess. Totalt scoret han 24 mål på 84 kamper for sveitserne. Sist sesong fant han blant annet nettmaskene mot Manchester City i mesterligaen.

I Southampton blir Elyounoussi erstatter for Dusan Tadic, som tidligere i uken ble solgt til Ajax.

Norske forbindelser

Elyounoussi er på langt nær den første nordmannen i Southampton. Claus Lundekvam spilte der mellom 1996 og 2008. Han blir av mange sett på som en klubblegende. Egil Østenstad huskes for sitt hattrick mot Manchester United i debutsesongen. Han spilte for «The Saints» fra 1996 til 1999.

Også Trond Egil Soltvedt, Stig Johansen og Jo Tessem har vært innom de rødhvite på sørkysten.

Southampton rotet seg inn i nedrykksstriden sist sesong, men berget plassen helt på tampen etter at Mark Hughes kom inn som manager. Før det var klubben blant de åtte beste i Premier League fire sesonger på rad.