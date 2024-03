Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 20-årene fra Østfold er tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot skeive under pride-markeringen i Oslo i 2022.

Mannen fulgte med på en direktesending fra markeringen på TikTok og kom med hatefulle ytringer i kommentarfeltet.

Han erkjenner straffskyld, og ønsker nå å gjøre opp for seg.

Anmeldelser av hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering økte med 57 prosent etter terrorangrepet i Oslo i 2022. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

En mann i 20-årene fra Østfold er tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot skeive.

Samtidig som over 90.000 personer som markerte pride i Oslos gater i fjor sommer, fulgte han med på en direktesending fra markeringen på TikTok.

«skyt de», «spreng faenskapet», skrev den unge østfoldingen i kommentarfeltet.

Nå er han tiltalt for hatefulle ytringer mot de som gikk i paraden.

Nesten én av tre skeive har ikke tillit til myndighetene. Mathea blir hetset så ofte at hun ikke orker å anmelde.

Over 90.000 personer markerte pride i Oslo i fjor sommer. Foto: Christian Breidlid / NRK

– Han erkjenner straffskyld for det, han forstår alvoret i det han har gjort og har bare et ønske om å få gjort opp for seg, sier forsvarer Ole Richard Holm-Olsen.

Kommentarene ble skrevet bare ett år etter terrorangrepet mot pride i hovedstaden, der Zaniar Matapour skjøt og drepte 2 personer, og over 20 ble lettere skadet.

Dagsavisen omtalte saken først.

– Toppen av isfjellet

I etterkant av pride-terroren i 2022 økte anmeldelser av hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering med 57 prosent.

Fra 2018 til 2022 økte den samme typen anmeldelser med hele 157 prosent.

− De sakene som ender opp i rettsvesenet, er bare toppen av isfjellet av negative ytringer på nettet, sier Viljar Eidsvik til Dagsavisen.

Han er leder av Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Flere andre brukere på TikTok kom med hatefulle ytringer i det samme kommentarfeltet som mannen i 20-årene. Foto: TIKTOK

Advokat Holm-Olsen mener saken mot hans klient viser hvor kort veien er til å begå alvorlige straffbare handlinger på internett.

– Det er mye lettere å komme med uttalelser og bilder i det digitale rom, enn det er å komme med tilsvarende uttalelser ellers. Fordi man ikke bør tenke seg så mye om. Det ser vi jo i en rekke saker. Både på TikTok, Snapchat og sosiale medier for øvrig.

Skulle vært behandlet tidligere

Mannen i 20-årene som er tiltalt erkjente straffskyld da han forklarte seg for politiet i avhør.

Saken skulle derfor bli behandlet som en tilståelsessak i retten. Det er en forenklet behandling der kun én dommer dømmer.

– Her har det oppstått en digital utfordring, som har gjort at han ikke har fått med seg at han har vært innkalt, og dermed heller ikke møtt, sier forsvarer Holm-Olsen.

Han har bedt tingretten om å beramme tilståelsessaken på nytt, for å slippe en full rettssak med meddommere, påtalemyndigheten og forsvarer til stede.

Politiadvokat Marianne Marny Borge Brogård skal føre saken på vegne av påtalemyndigheten i retten. Hun har ikke hatt anledning til å stille til intervju tirsdag.