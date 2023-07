Pride-feiring i Oslo: – Nå har vi tatt byen tilbake

Tusenvis av smilende og festkledde mennesker tok til gatene i hovedstaden for å markere Oslo pride lørdag.

Folk sang og danset til musikk, mens de veivet regnbueflagget fra et paradetog som strakte seg gjennom Oslo sentrum.

Politiet anslår at over 90.000 personer møtte opp for å markere pride. Det er et rekordhøyt antall.

Stemningen var til å ta og føle på da tusenvis endelig fikk feiret pride i Oslos gater igjen, etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Foto: Christian Breidlid / NRK

– Tatt byen tilbake

Inge Alexander Gjestvang, leder i organisasjonen FRI -foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, forteller om en tårevåt start på paraden.

– Nå har vi tatt byen tilbake, og vi gleder oss til å feire pride ut i de sene nattetimer, sier Gjestvang.

Han forteller at det har vært veldig sterkt å gå i parade i dag.

Leder for organisasjonen FRI ser frem til å feire pride utover kvelden og natten. Foto: Line Forsmo / NRK

– Det gikk ti skritt på Grønland før jeg begynte å grine, fortsetter han.

Pride er en årlig festival for de som er del av eller støtter LHBTI+-bevegelsen. I år blir Oslo-pride arrangert mellom 23. juni og 1. juli.

Pride-paraden går fra Grønland til Rådhusplassen.

Rørt statsminister: – E n fantastisk opplevelse

En rekke organisasjoner, politiske partier og forbund deltar i paraden.

– Det har vært en fantastisk opplevelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det viser at hele byen stiller opp for en utsatt minoritet, sier en rørt Jonas Gahr Støre. Foto: Astrid Pedersen / NTB

– Jeg har tenkt veldig mye på dette den siste uka etter markeringen av 25. juni. Å få hele Oslo i gatene er ganske rørende. For det viser at hele byen stiller opp for en utsatt minoritet, fortsetter Støre.

Byrådsleder Raymond Johansen henvender seg til byens innbyggere som har stilt opp i årets pride-parade.

– Takk! Fantastisk at dere stilte opp, sier byrådslederen.

Over 90.000 hadde møtt opp for å feire pride i Oslo lørdag 1. juli. Det er ny rekord, ifølge politiet. Foto: Christian Breidlid / Nrk

Flere har vært redde

Årets pride-feiring er preget av et alvorlig bakteppe, da to personer ble drept og flere såret da det ble skutt mot to utesteder i Oslo 25. juni i fjor.

Flere har i forkant av feiringen uttrykt redsel for årets pride som følge av fjorårets skyting.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier at folk skal være trygge så mulig.

– Jeg er så fantastisk glad for at vi er her igjen, sier justisminister Emilie Enger Mehl fra pride-paraden. Foto: NTB

– Jeg er så fantastisk glad for at vi er her igjen med en fullverdig pride-parade. Det har det skeive miljøet fortjent. Det har vært en spesiell måned. Det er viktig at det skal være trygghet, og derfor har politiet og PST vært til stede, sier Mehl.